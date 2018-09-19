В Германии представили инновационные российские алюминиевые трамваи

С 18 по 21 сентября в Берлине проходит транспортная выставка InnoTrans-2018, на которой впервые в истории состоялась премьера двух инновационных трамвайных вагонов, сделанных в России. Выставка является одним из крупнейших мероприятий в сфере рельсового транспорта в мире.

Фото предоставлено пресс-службой Алюминиевой Ассоциации

По информации пресс-службы Алюминиевой Ассоциации, участникам форума представлены две модели – 71-911 ЕМ «Львенок» и 71-934 «Лев». Данные трамваи, интерьер которых выполнен из алюминия и более чем на 10 % превосходящие по этому показателю своих предшественников, стали результатом политики импортозамещения и локализации отечественных производств, примером внутреннего взаимодействия предприятий: на 90% они собраны из российских комплектующих более 20 компаний из разных регионов страны. Четырехосный трамвай модели 71-911 ЕМ «Львенок» с полностью низкопольным вагоном уже запущен в серийное производство компанией «ПК Транспортные системы». Модель вагона 71-934 «Лев» в Берлине продемонстрируют впервые. «Лев» – полностью низкопольный восьмиосный двусторонний трамвай длиной 34 метра, состоящий из трех секций и работающий без оборотных колец, поскольку оснащен двумя кабинами, а двери расположены с двух сторон. Особое внимание уделяется комфорту пассажиров: в трамваях предусмотрено большое количество удобных сидений, системы климат-контроля, информационные экраны. Современный дизайн и значительное снижение шумовой нагрузки совершенствуют взаимодействие трамвая с городской средой.

Интерьер вагонов, как и у уже работающих на маршрутах Москвы и других городов России трамваев «Витязь-М», выполнен с применением алюминиевых сплавов. В планах компании «ПК Транспортные системы» выпуск первого полностью алюминиевого трамвайного вагона со сроком службы более 30 лет, что ведет к ряду технических и экономических преимуществ по сравнению с аналогичными материалами. Применение алюминия даст возможность снизить вес трамвая на 20-40% в сравнении с традиционной или высокоуглеродистой сталью.

Помимо этого, алюминиевые трамваи обладают повышенной устойчивостью к коррозии (позволяет применение в различных климатических условиях), сниженными затратами на электроэнергию (при пробеге 100 тыс. км в год экономия электроэнергии составляет около 45 МВт на один трехсекционный трамвай в год) и нагрузки на инфраструктуру (-5% на затраты на обслуживание инфраструктуры). Алюминиевые трамваи обладают большими экологическими преимуществами. Суммарная экономия от использования парка в 100 алюминиевых трамваев за 30 лет, оценивается более чем в 3,5 млрд руб.

«Выход на международный рынок российских трамваев – задача амбициозная, но нам вполне по силам. Отечественные трамваи обладают целым рядом конкурентных преимуществ по сравнению с аналогичными зарубежными продуктами, что делает их применение в зарубежной инфраструктуре вопросом времени», – отметил Феликс Винокур, президент «ПК Транспортные системы».

«Члены Алюминиевой Ассоциации уже являются активными участниками проекта по созданию интерьера вагонов трамвая из алюминия. Также разрабатывается полностью алюминиевый трамвай. Подобные инициативы и их демонстрация на международном уровне являются практической реализацией рекомендаций по локализации производств, что особенно важно в условиях внешних ограничений», – заявил Валентин Трищенко, Председатель Алюминиевой Ассоциации.