В Германии представили инновационные российские алюминиевые трамваи

С 18 по 21 сентября в Берлине проходит транспортная выставка InnoTrans-2018, на которой впервые в истории состоялась премьера двух инновационных трамвайных вагонов, сделанных в России. Выставка является одним из крупнейших мероприятий в сфере рельсового транспорта в мире.
По информации пресс-службы Алюминиевой Ассоциации, участникам форума представлены две модели – 71-911 ЕМ «Львенок» и 71-934 «Лев». Данные трамваи, интерьер которых выполнен из алюминия и более чем на 10 % превосходящие по этому показателю своих предшественников, стали результатом политики импортозамещения и локализации отечественных производств, примером внутреннего взаимодействия предприятий: на 90% они собраны из российских комплектующих более 20 компаний из разных регионов страны. Четырехосный трамвай модели 71-911 ЕМ «Львенок» с полностью низкопольным вагоном уже запущен в серийное производство компанией «ПК Транспортные системы». Модель вагона 71-934 «Лев» в Берлине продемонстрируют впервые. «Лев» – полностью низкопольный восьмиосный двусторонний трамвай длиной 34 метра, состоящий из трех секций и работающий без оборотных колец, поскольку оснащен двумя кабинами, а двери расположены с двух сторон. Особое внимание уделяется комфорту пассажиров: в трамваях предусмотрено большое количество удобных сидений, системы климат-контроля, информационные экраны. Современный дизайн и значительное снижение шумовой нагрузки совершенствуют взаимодействие трамвая с городской средой.
Интерьер вагонов, как и у уже работающих на маршрутах Москвы и других городов России трамваев «Витязь-М», выполнен с применением алюминиевых сплавов. В планах компании «ПК Транспортные системы» выпуск первого полностью алюминиевого трамвайного вагона со сроком службы более 30 лет, что ведет к ряду технических и экономических преимуществ по сравнению с аналогичными материалами. Применение алюминия даст возможность снизить вес трамвая на 20-40% в сравнении с традиционной или высокоуглеродистой сталью.
Помимо этого, алюминиевые трамваи обладают повышенной устойчивостью к коррозии (позволяет применение в различных климатических условиях), сниженными затратами на электроэнергию (при пробеге 100 тыс. км в год экономия электроэнергии составляет около 45 МВт на один трехсекционный трамвай в год) и нагрузки на инфраструктуру (-5% на затраты на обслуживание инфраструктуры). Алюминиевые трамваи обладают большими экологическими преимуществами. Суммарная экономия от использования парка в 100 алюминиевых трамваев за 30 лет, оценивается более чем в 3,5 млрд руб.
«Выход на международный рынок российских трамваев – задача амбициозная, но нам вполне по силам. Отечественные трамваи обладают целым рядом конкурентных преимуществ по сравнению с аналогичными зарубежными продуктами, что делает их применение в зарубежной инфраструктуре вопросом времени», – отметил Феликс Винокур, президент «ПК Транспортные системы».
«Члены Алюминиевой Ассоциации уже являются активными участниками проекта по созданию интерьера вагонов трамвая из алюминия. Также разрабатывается полностью алюминиевый трамвай. Подобные инициативы и их демонстрация на международном уровне являются практической реализацией рекомендаций по локализации производств, что особенно важно в условиях внешних ограничений», – заявил Валентин Трищенко, Председатель Алюминиевой Ассоциации.
Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация) создана при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в декабре 2015 года. В Ассоциацию входят крупнейшие предприятия алюминиевой отрасли России.
Целью создания Ассоциации является стимулирование развития смежных алюмопотребляющих отраслей российской промышленности, в том числе авиа- и автомобилестроения, судостроения, вагоностроения, энергетического и нефтегазового секторов, строительства. Особое внимание предполагается уделить развитию монтажа облегченных большепролетных конструкций, фасадов, алюминиевых стеклопакетов и других строительных технологий.
ПК Транспортные системы – российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013 году, компания специализируется на создании 100%-низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» объединила под своим флагом опыт и компетенции ведущих специалистов из более чем 30 городов России и Зарубежья – профессионалов промышленного дизайна, инженерных разработок, городского вагоностроения и транспортной электроники. Компания серийно выпускает 5 100%- низкопольных трамваев на уникальной тележке: не имеющий серийных аналогов односекционный трамвай модели 71-911 City Star, двухсекционный трамвай 71-923 «Богатырь», трехсекционный трамвай 71-922 «Варяг», трехсекционный трамвай 71-931 «Витязь», а также широко известный трехсекционный трамвай 71-931 М «Витязь-М».
В 2018 году линейку продуктов пополнили – 100%-низкопольный, восьмиосный, трехсекционный трамвайный вагон 71-934 «Лев» и 100%-низкопольный четырехосный односекционный трамвайный вагон 71-911ЕМ «Львенок». Компания также выпустила 2 модели колесного транспорта на электрической тяге – полностью низкопольный троллейбус «Адмирал» с увеличенным автономным ходом и инновационный электробус «Пионер» с использованием МАС. Уже сейчас на территории Российской Федерации эффективно эксплуатируются более 265 трамвайных вагонов, произведенных компанией «ПК Транспортные системы» с 2014 года.