В финал премии «RussianEventAwards» в области событийного туризма вышли 23 проекта от Приангарья

Победителей регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов определили в Иркутске. Как сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, в 2018 году для участия в региональном конкурсе было заявлено 106 проектов из 14 регионов Сибири и Дальнего Востока.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

Члены экспертного совета заслушали презентации более 70 проектов-финалистов из 10 регионов: Иркутская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Красноярский край, Кемеровская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Камчатский край, Республика Алтай, Хабаровский край.

Проекты Иркутской области заняли призовые места:

Номинация «Лучшее туристическое событие в области культуры»:

Международный культурный форум «Байкал тотем» – третье место,

III Областной фестиваль бетонной скульптуры «ТВОРИМИР – 2018» – третье место,

III фестиваль театральной молодежи «У Братского моря» имени Геннадия Михасенко» – второе место,

VIIIМеждународный фестиваль-симпозиум деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале – первое место.

Номинация «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»:

Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» – третье место,

III Байкальский Международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» – второе место.

Номинация «Лучшее городское праздничное событие»:

Костюмированное шествие «Иркутск – город спортивный» – третье место.

Номинация «Лучшее детское туристическое событие»:

Международный фестиваль-конкурс «Братск-Зальцбург» – третье место.

Номинация «Лучшее событие в области гастрономического туризма»:

Фестиваль молока – третье место.

Номинация «Лучшая Площадка для проведения туристического события»:

«Место встречи изменить нельзя», Отель ПушкинЪ, – второе место,

Номинация «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»:

Культурно-просветительский центр им. святителя Иннокентия (Вениаминова – второе место,

Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова» – второе место.

Номинация «Лучшее туристическое событие в области спорта»:

Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Братская миля» – третье место,

Байкальский открытый турнир по подледной рыбалке «BOTIF-2018» – второе место,

Фестиваль «ОТКРЫТАЯ ВОДА» – второе место,

Первая мультиспортивная серия Сибири «Марафоны БАМ» – первое место.

Номинация «Лучшее этно-культурное туристическое событие»:

Пихтинские встречи – второе место.

Кроме того, шесть проектов Иркутской области отмечены специальными дипломами: выставочный проект «Город – городу» – «За развитие межрегиональных культурных связей», Национальный бурятский праздник «Сур Харбан» – «За сохранение традиций», фестиваль «Дары тайги» – «За активное развитие территории», выставка «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018» – «За организацию выставки в поддержку спортивного проекта», «Патриоты Прибайкалья» – «За вклад за патриотическое воспитание молодежи», Событийный календарь Южного Прибайкалья – «За развитие территории и популяризации событийного туризма региона».

Лучшие проекты регионального конкурса примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards 2018 года, который пройдет 24-28 октября в Нижнем Новгороде.

Национальная премия RussianEventAwardsбыла учреждена в 2012 году. В Иркутске финал регионального конкурса Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проводится уже второй год подряд. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, организаторами регионального конкурса выступили: агентство по туризму Иркутской области, администрация города Иркутска, информационно-туристская служба города Иркутска и Фонд развития общественных связей Region PR.