В финал премии «RussianEventAwards» в области событийного туризма вышли 23 проекта от Приангарья

Победителей регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов определили в Иркутске. Как сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, в 2018 году для участия в региональном конкурсе было заявлено 106 проектов из 14 регионов Сибири и Дальнего Востока.
Члены экспертного совета заслушали презентации более 70 проектов-финалистов из 10 регионов: Иркутская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Красноярский край, Кемеровская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Камчатский край, Республика Алтай, Хабаровский край.
Проекты Иркутской области заняли призовые места:
Номинация «Лучшее туристическое событие в области культуры»:
- Международный культурный форум «Байкал тотем» – третье место,
- III Областной фестиваль бетонной скульптуры «ТВОРИМИР – 2018» – третье место,
- III фестиваль театральной молодежи «У Братского моря» имени Геннадия Михасенко» – второе место,
- VIIIМеждународный фестиваль-симпозиум деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале – первое место.
Номинация «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»:
- Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» – третье место,
- III Байкальский Международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» – второе место.
Номинация «Лучшее городское праздничное событие»:
- Костюмированное шествие «Иркутск – город спортивный» – третье место.
Номинация «Лучшее детское туристическое событие»:
- Международный фестиваль-конкурс «Братск-Зальцбург» – третье место.
Номинация «Лучшее событие в области гастрономического туризма»:
- Фестиваль молока – третье место.
Номинация «Лучшая Площадка для проведения туристического события»:
- «Место встречи изменить нельзя», Отель ПушкинЪ, – второе место,
Номинация «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»:
- Культурно-просветительский центр им. святителя Иннокентия (Вениаминова – второе место,
- Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова» – второе место.
Номинация «Лучшее туристическое событие в области спорта»:
- Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Братская миля» – третье место,
- Байкальский открытый турнир по подледной рыбалке «BOTIF-2018» – второе место,
- Фестиваль «ОТКРЫТАЯ ВОДА» – второе место,
- Первая мультиспортивная серия Сибири «Марафоны БАМ» – первое место.
Номинация «Лучшее этно-культурное туристическое событие»:
- Пихтинские встречи – второе место.
Кроме того, шесть проектов Иркутской области отмечены специальными дипломами: выставочный проект «Город – городу» – «За развитие межрегиональных культурных связей», Национальный бурятский праздник «Сур Харбан» – «За сохранение традиций», фестиваль «Дары тайги» – «За активное развитие территории», выставка «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018» – «За организацию выставки в поддержку спортивного проекта», «Патриоты Прибайкалья» – «За вклад за патриотическое воспитание молодежи», Событийный календарь Южного Прибайкалья – «За развитие территории и популяризации событийного туризма региона».
Лучшие проекты регионального конкурса примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards 2018 года, который пройдет 24-28 октября в Нижнем Новгороде.
Национальная премия RussianEventAwardsбыла учреждена в 2012 году. В Иркутске финал регионального конкурса Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проводится уже второй год подряд. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, организаторами регионального конкурса выступили: агентство по туризму Иркутской области, администрация города Иркутска, информационно-туристская служба города Иркутска и Фонд развития общественных связей Region PR.