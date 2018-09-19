В августе объем выдачи ипотеки в России вырос в 1,5 раза

По предварительной оценке ДОМ.РФ и FrankRG, в августе 2018 года продолжился рост ипотечного рынка: выдано кредитов на сумму 260-270 млрд руб., что в 1,5 раза выше уровня августа 2017 года.

За 8 месяцев выдано 910-920 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб. Это в 1,5 раза больше, чем за 8 месяцев 2017 года в количественном выражении, и в 1,65 раза – в денежном.

В июле средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки достигла 9,09%. Это – результат летнего снижения ставок лидерами рынка для широкого круга заемщиков ниже уровня 9%, и роста количества совместных программ с застройщиками. На приобретение готового жилья на вторичном рынке средневзвешенная ставка составила 9,75%. Средневзвешенная ставка по всем выданным в июле кредитам составила 9,57%.

Дальнейшая динамика ставок по ипотеке будет определяться макроэкономическими условиями и траекторией движения ключевой ставки Банка России. Снижение неопределённости, связанной с санкционными рисками, стабилизирует ситуацию на рынке ценных бумаг и валютном рынке, ослабив давление на рост цен в экономике. Цель снижения ставок по ипотеке ниже 8% к 2024 году сохраняет актуальность и в сложившихся условиях делает еще более необходимым формирование надежной базы долгосрочного фондирования ипотечного рынка.

По оценкам Аналитического центра ДОМ.РФ, объем выдачи ипотеки по итогам 2018 г. составит 3 трлн руб. Темпы роста ипотечного рынка к концу 2018 года могут составить 20-30%. Доля рефинансирования в общем объеме выдачи составит 10-13%.

Ипотечный портфель банковской системы на 01.08.2018 г. превысил 6 трлн руб. За последние 12 месяцев прирост составил 24%, что объясняется ростом востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий. Качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность 90+ снизилась до рекордного уровня в 1,95%. Доля ипотеки в общем портфеле кредитов населению по итогам 7 месяцев 2018 г. сохранилась на уровне конца 2017 г. и составила 44%.