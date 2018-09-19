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Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг Промсвязьбанка до уровня «ruA-», прогноз «Стабильный»

19 сентября 2018

Национальное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности банка до уровня «ruA-», прогноз «Стабильный».

В своем пресс-релизе аналитики рейтингового агентства среди ключевых факторов повышения рейтинга называют значительную докапитализацию банка, передачу значительного объема проблемных активов с баланса банка, а также «переходом банка в собственность Росимущества», что позволяет банку рассчитывать на прямую государственную поддержку.

По мнению рейтингового агентства Эксперт РА, Промсвязьбанк также отличается сильными конкурентными позициями на федеральном уровне и имеет «высокий запас балансовой ликвидности».

«Повышение рейтинга объективно отражает высокие рыночные позиции банка, сильную позицию по капиталу и значительный уровень ликвидности, которые позволят в ближайшем будущем нарастить кредитный портфель и повысить уровень внутренней генерации капитала. Промсвязьбанк намерен сохранить статус универсального финансового института и оказывать полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу, а также развивать новые направления деятельности», – прокомментировал главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов.

Пресс-релиз RAEX (Эксперт РА) по рейтинговому действию опубликован по ссылке.


/ СИА /
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