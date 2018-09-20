Рубль продолжает отвоевывать позиции. Где предел укрепления?

Рубль продолжает отыгрывать предыдущую волну падения в парах с иностранными валютами. С момента резкого подъема курса доллара на фоне инцидента в Солсбери 8 августа рубль отыграл примерно половину снижения и нацелен, похоже, на консолидацию. Колебания последнего месяца в паре доллар/рубль к сегодняшнему дню полностью нивелированы. Американская валюта к настоящему времени торгуется по 67,05 руб. и снижается на 0,5%. Евро отступает на 0,2% и торгуется по 78,39 руб.

Курсы Банка России на четверг, 20 сентября, снижены для доллара и евро и составляют 67,00 руб. за американскую валюту (-75 копеек) и 78,36 руб. за европейскую (-81 копейка).

Если внешний фон останется в ближайшее время спокойным, а нефть - дорогой, доллар сможет снизиться дополнительно. Пока «дном» снижения видится область 66,50-67,00 руб. за доллар США, тем более что аукционы Минфина по размещению ОФЗ не проводятся - рынок не нервничает, к тому же нет целевых покупок валюты в резервы. Именно сейчас валютный сегмент предоставлен сам себе. Если же окружающая конъюнктура несколько ухудшится (активизируются торговые войны, обострится геополитическая составляющая), доллар быстро вернется в область 68,50 руб.

Цены на нефть во второй половине дня в среду спустились в минус. Баррель Brent отступает на 0,2% и торгуется по $78,84. Отчет Американского института нефти показал, что за неделю запасы черного золота в Штатах выросли на 1,25 млн баррелей. Запасы бензина понизились на 1,485 млн баррелей, запасы дистиллятов расширились на 1,536 млн баррелей. Сегодня вечером аналогичный релиз выпустит Минэнерго США, и если данные подтвердят рост запасов энергоносителей, цены на сырье могут снизиться дополнительно.

Доллар США может завершить сегодняшнюю сессию в пределах 66,90-67,35 руб., евро - в границах 78,10-78,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари