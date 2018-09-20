Сбербанк объявляет о старте международного соревнования по машинному обучению Data Science Contest

Соревнование Data Science Contest, который Сбербанк проводит в третий раз, откроет ежегодную международную серию мероприятий по машинному обучению и анализу данных Sberbank Data Science Journey. Тематикой соревнования в этом году станет AutoML — автоматизированный подход к решению задач машинного обучения и построению моделей.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В этом году участникам предстоит решить одну из самых сложных задач, поставленных перед научным сообществом в области исследования данных и искусственного интеллекта - автоматического построения моделей машинного обучения. Организация такого рода мероприятий позволяет нам не только делать вклад в краудсорсинг идей и решений актуальных проблем современных технологий, но и вдохновлять лучших специалистов, готовых решать самые сложные и интересные задачи в DS&AI».

Участникам предлагается в период с 19 сентября по 3 ноября разработать метаалгоритм, который будет проводить весь цикл построения модели машинного обучения, включая обработку данных, построение признаков, обучение моделей, подбор их параметров и предсказание целевой переменной (задачи регрессии и классификации).

Призовой фонд соревнования составит 3 000 000 рублей: денежные призы разделят между собой 10 лучших решений соревнования, победитель получит 1 000 000 рублей. Награждение победителей Data Science Contest пройдет в рамках крупнейшей конференции Sberbank Data Science Day, которая состоится в Москве 10 ноября 2018 года с участием ведущих зарубежных и российских спикеров в области Data Science.

Подать заявку на конкурс и ознакомиться с правилами участия можно на сайте соревнования.

Впервые Sberbank Data Science Journey был проведен в 2016 году. Участникам предлагалось решить задачу по предсказанию поведения клиентов банка. В 2017 году была выбрана задача по созданию диалоговых агентов, победитель SDSJ 2017 в настоящее время работает в Сбербанке в Лаборатории по искусственному интеллекту.

На протяжении нескольких лет Сбербанк поддерживает исследования в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных. Так, весной этого года банк реализовал просветительский проект «Академия искусственного интеллекта» для школьников, участие в котором приняло свыше 3 тыс. учителей и 55 тыс. учеников 7–11-х классов со всей России. Финалом академии стал хакатон, в рамках которого старшеклассникам нужно было спрогнозировать исход популярной компьютерной игры Dota2. Десять победителей получили призы и возможность пройти обучение в Летней школе физтех-лицея.

В сентябре завершилось соревнование «КлассикAI», в котором участникам предлагалось разработать алгоритмы по генерации стихотворений в стиле великих русских классиков. 263 команды исследователей данных со всей России приняли участие в соревновании, создатели лучших решений будут награждены также на конференции Sberbank Data Science Day.