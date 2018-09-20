Сбербанк признан лучшим банком по содействию инициативе «Один Пояс – Один Путь» в Европе и Центральной/Западной Азии

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, признан лучшим локальным банком в области финансового сотрудничества и поддержки развития инициативы «Один Пояс – Один Путь» в Центральной и Восточной Европе, а также Центральной и Западной Азии по версии издания Euromoney - Asiamoney 2018 New Silk Road Finance Award.

Ежегодно присуждаемая международным жюри авторитетного финансового издания Euromoney награда призвана отметить локальные, международные и китайские финансовые организации, добившиеся значительных результатов в области развития экономической инициативы «Один Пояс – Один Путь».

Представленная в 2013 году концепция «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути» носит общее название «Один пояс, один путь» (Belt and Road Initiative, BRI). Она направлена на воссоздание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, интенсификацию научно-технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия между государствами.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев прокомментировал: «Работа на финансовых рынках Азии является одним из ключевых направлений международного развития Сбербанка. Данный регион открывает колоссальный потенциал для финансового и экономического сотрудничества. Мы рады, что экспертиза и достижения Сбербанка в рамках инициативы «Один Пояс – Один Путь» получили такую высокую оценку».