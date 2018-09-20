Альфа-Банк поддержал создание производства ягод в Нижегородской области

Альфа-Банк открыл пятилетнюю кредитную линию в размере 300 млн рублей ООО «Рассвет». Средства предназначены для закладки второй очереди ягодного сада площадью 50 гектаров в Сергачском районе Нижегородской области.

Компания «Рассвет» развивает собственное промышленное производство ягод, используя современные европейские технологии выращивания и хранения. По площади, объему производства и сортовому разнообразию ягодный сад уникален не только для Нижегородской области, но и для России в целом. ООО «Рассвет» было удостоено премии Правительства Нижегородской области «Инвестиционный проект года в сфере сельскохозяйственной отрасли-2017».

«Инвестиционная привлекательность проекта обусловлена высоким спросом на свежие ягоды в России. При этом промышленное производство этой продукции на территории страны развито недостаточно. Свыше 92% ягод выращиваются в личных подсобных хозяйствах. И до трети объема потребляемых в России земляники и голубики составляет импорт», — отметил генеральный директор ООО «Рассвет» Андрей Осипенко.

«Положительное решение о кредитовании ООО „Рассвет“ было принято с учетом многосторонней профильной экспертизы. Активную поддержку предприятию оказали и органы власти, включившие этот проект в программу льготного кредитования сельхозпроизводителей», — отметил директор регионального центра «Поволжский» Альфа-Банка Алексей Рочев.

Первый этап инвестиционного проекта был реализован при финансовой поддержке Альфа-Банка в 2017 году. Объем выделенной кредитной линии составил 150 млн рублей. Средства были направлены на организацию и устройство первой очереди сада. На 20 га компания посадила землянику, на 15 га — голубику, на 10 га — малину, на 5 га — ежевику. Были подведены коммуникации, установлены туннельные укрытия для малины, организована система капельного орошения, построено холодильное помещение для хранения продукции. К 2020 году ООО «Рассвет» планирует довести площадь сада до 230 гектаров, что позволит компании стать крупнейшим производителем ягод в России.

«Закладка современного ягодного сада — технологически сложный и дорогостоящий проект, для реализации которого необходим внушительный стартовый капитал, — продолжает Андрей Осипенко. — Благодаря финансовой поддержке Альфа-Банка впервые в России было создано такое крупное промышленное производство голубики и жимолости. При этом по площади плодоношения клубники ООО „Рассвет“ уже сейчас занимает третье место среди российских производителей. Уверен, что реализация этого проекта внесет вклад в развитие импортозамещения в России».

Крупнейший частный банк страны уже не первый год поддерживает перспективные российские проекты в сфере импортозамещения. Решение о финансировании принимается на базе анализа бизнес-модели заемщика, готовности собственников вкладывать свои средства, опыта команды и других факторов. Так, в 2017-2018 годах Альфа-Банк выделил 4,2 млрд рублей на создание первой, второй и третьей очереди производства шампиньонов в Курской области. Благодаря поддержке Альфа-Банка, мощность предприятия «Грибная радуга» достигнет 17 тысяч тонн продукции в год. В настоящее время это самый крупный объект по производству культивируемых шампиньонов в России.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

ООО «Рассвет» специализируется на промышленном производстве свежих ягод: земляники садовой (клубники), голубики, малины, ежевики, жимолости. Ягодный сад предприятия расположен в Сергачском районе Нижегородской области.

Компания использует передовые европейские технологии выращивания и хранения ягод; осуществляет охлаждение ягод, их фасовку, маркировку и ежедневную доставку в торговые сети машиной-рефрижератором. Рынок сбыта охватывает, в первую очередь, Нижегородскую область и близлежащие регионы, а также Москву и Московскую область. Таким образом «Ягода из Сергача» проходит кратчайший путь до потребителя, сохраняя свой вкус, аромат и пользу.