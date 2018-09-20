РCХБ направил свыше 1 млрд рублей на строительство тепличного комплекса в Воронежской области

При кредитной поддержке Россельхозбанка введены в эксплуатацию 6 га первой очереди тепличного комплекса пятого поколения ООО «Родина» для круглогодичного выращивания овощей и зеленных культур. На строительство предприятия РСХБ открыл кредитную линию на сумму свыше 1 млрд рублей. Производство находится в Семилукcком районе Воронежской области.
Проект предусматривает создание комплекса по выращиванию свыше 3,6 тысяч тонн томатов и 209 тонн салата в год с применением уникальной системы климат-контроля Ultra Clima. Система позволяет минимизировать влияние на урожай негативных воздействий внешней среды и обеспечить повышенную урожайность за счет оптимального управления инженерной и агрономической инфраструктурой предприятия.
Кредитование тепличных комплексов по выращиванию плодоовощной продукции – одно из приоритетных направлений деятельности АО «Россельхозбанк». Создание новых производств содействует повышению качества жизни населения, социально-экономическому развитию региона и обеспечению продовольственной безопасности страны в целом.
Воронежская область – один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции страны. РСХБ как основной кредитор АПК поддерживает предприятия сельского хозяйства и смежных отраслей региона. За время своей работы в области Банк направил на еe развитие 237 млрд рублей, из них 202 млрд рублей было выдано клиентам АПК.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.