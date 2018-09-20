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Связь-Банк запустил обмен валют по online-курсу в Интернет- и мобильном банке

20 сентября 2018

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) запустил в Интернет-банке для физических лиц «Живи Онлайн» сервис «Обмен валюты по online-курсу».　

С помощью нового сервиса клиенты могут проводить валютообменные операции по online-курсу на сумму от 1 000 евро или долларов США, получая экономию до 2% по сравнению с курсом в офисах Банка и в Интернет-банке.　

Сумму до 1 000 евро либо долларов США можно обменять в отделении или через Интернет-приложение «Живи Онлайн» по стандартному курсу Банка.　

Обмен валют можно произвести дистанционно через Интернет-банк или мобильное приложение «Живи Онлайн». Для обмена валюты по online-курсу необходимо обновить приложение «Живи Онлайн» до последней версии.


/ СИА /
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