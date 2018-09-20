Ипотечный рынок за 8 месяцев 2018 г. показал бурный рост: надолго ли?

Согласно предварительным оценкам агентства ипотечного кредитования «ДОМ.РФ» и агентства FRANK RG, в августе текущего года в России было выдано ипотечных кредитов на сумму около 270 млрд руб., что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель августа 2017 г. А по итогам января-августа 2018 г. объем выданной ипотеки достиг 1,8 трлн руб., что превышает аналогичный показатель за 8 месяцев 2017 г. на 70%. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в августе текущего года составила 9,57% годовых, а ставка по кредитам на жилье в новостройках составила 9,09% годовых.

Бурный рост ипотечного рынка связан с рядом факторов. Прежде всего, это снижение процентных ставок по ипотеке и увеличение количества программ по ипотеке с государственной поддержкой. То есть ипотека сегодня доступна бюджетникам, студенческим семьям и практически всем, кто не может позволить себе покупку жилья на рынке (если только не считать ограничения по возрасту). К этому можно добавить снижение стоимости квадратного метра жилья в среднем по России и либерализация требований ряда банков к заемщикам (в том числе снижение первоначального взноса). Однако бурный рост ипотечного кредитования к концу года может замедлиться. Причиной этого станет повышение процентной ставки Банком России, которое с определенным временным интервалом вызовет и рост процентов по кредитам, в том числе по ипотеке, если только не считать ипотеку с господдержкой.

По оценке агентства «ДОМ.РФ» в 2018 г. объем рынка ипотечного кредитования в России может достичь 3 трлн руб., и рынок вырастет на 20-30% по итогам года. Мы полагаем, что это реально, однако в 2019 году повышение процентной ставки может привести к росту процента по ипотеке, что может замедлить темпы роста рынка до 15-20% в год.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари