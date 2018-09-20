Ипотечный рынок за 8 месяцев 2018 г. показал бурный рост: надолго ли?

Бурный рост ипотечного рынка связан с рядом факторов. Прежде всего, это снижение процентных ставок по ипотеке и увеличение количества программ по ипотеке с государственной поддержкой. То есть ипотека сегодня доступна бюджетникам, студенческим семьям и практически всем, кто не может позволить себе покупку жилья на рынке (если только не считать ограничения по возрасту). К этому можно добавить снижение стоимости квадратного метра жилья в среднем по России и либерализация требований ряда банков к заемщикам (в том числе снижение первоначального взноса). Однако бурный рост ипотечного кредитования к концу года может замедлиться. Причиной этого станет повышение процентной ставки Банком России, которое с определенным временным интервалом вызовет и рост процентов по кредитам, в том числе по ипотеке, если только не считать ипотеку с господдержкой.
По оценке агентства «ДОМ.РФ» в 2018 г. объем рынка ипотечного кредитования в России может достичь 3 трлн руб., и рынок вырастет на 20-30% по итогам года. Мы полагаем, что это реально, однако в 2019 году повышение процентной ставки может привести к росту процента по ипотеке, что может замедлить темпы роста рынка до 15-20% в год.
Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари