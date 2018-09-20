2,5 млн рублей выплатило предприятие женщине, чей дом затопило дизтопливом в Приангарье

Судебные приставы в рамках исполнительного производства взыскали в пользу жительницы Болайбо деньги за материальный ущерб, причиненный муниципальным унитарным предприятием.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, в результате утечки дизельного топлива на котельной пострадал частный дом, принадлежащий на праве собственности гражданке Х. Жилье, расположенное вблизи котельной, затопило дизельным топливом и дальнейшее проживание в доме оказалось невозможным. Гражданка Х. обратилась в суд с иском о возмещении материального ущерба. Бодайбинский городской суд Иркутской области обязал муниципальное унитарное предприятие выплатить потерпевшей 2,5 млн рублей.

Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц Управления.

Должником приняты меры к выплате материального ущерба в полном объеме. На полученные денежные средства гражданка Х. планирует приобрести новое жилье.