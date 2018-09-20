Судебные приставы взыскали задолженность с иркутского бизнесмена за порчу автомобильных дорог

В Иркутске приставы взыскали более 100 тыс. рублей задолженности с бизнесмена за ущерб, причиненный автомобильным дорогам.

Индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством и ремонтом дорог, нанес ущерб автомобильным дорогам общего пользования федерального значения во время ремонта дорожного полотна, где являлся подрядчиком, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Федеральное казенное учреждение Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства вышло с иском в суд о взыкании ущерба в размере 106,5 тыс. рублей. Арбитражный суд Иркутской области его удовлетворил.

Судебный пристав-исполнитель Правобережного отдела судебных приставов г. Иркутска выехал по месту проживания должника, где уведомил его о возбуждении исполнительного производства под подпись. Гражданин Х. заявил о своем несогласии с задолженностью и отказе ее оплачивать. В связи с этим в рамках ст. 64 Федерального закона «Об исполнительном производстве», должностным лицом Управления был составлен акт описи и ареста имущества, находящегося в квартире и принадлежащего на праве собственности должнику, а именно: стиральная машина и плазменный телевизор. Также судебный пристав разъяснил должнику о том, что через пять дней будет вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Так как предпринимательская деятельность гражданина Х. связана в том числе с выездами заграницу, бизнесмен изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.