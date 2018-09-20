Андрей Шаповалов, Сибэкспоцентр: «SibWoodExpo может перерасти в большую международную выставку»

Фото Е.Скубиевой

На новый уровень

Ганновер, Мехико, Гуанчжоу, Иркутск. Последний по праву занял место в ряду городов, где ежегодно собираются известные специалисты в области использования лесов. Дело в том, что «Сибэкспоцентр» заключил соглашение с немецкой компанией DeutscheMesseAG – одним из ведущих организаторов промышленных выставок по всему миру. Благодаря этому традиционная выставка «Сиблесопользование» не только сменила название, превратившись в SibWoodExpo, но и начала перерастать в площадку для встреч и переговоров крупнейших российских и зарубежных отраслевых компаний, организаций и экспертов.

Приглядываясь к баннеру с названием мероприятия, поневоле отмечаешь четырёх его организаторов. К уже привычным ОАО «Сибэкспоцентр», правительству Иркутской области и региональному министерству лесного комплекса добавился ещё один – DeutscheMesseAG. Почему здесь появилась немецкая компания, основанная в 1947 году и за прошедшее время ставшая крупнейшим в Германии и одним из самых значимых в мировом масштабе организаторов промышленных выставок и ярмарок? «Сибирь очень известна на международном уровне как один из самых богатых лесом регионов мира, – отвечает генеральный директор ООО «Дойче Мессе РУС» Светлана Федосеева. – Иностранные компании всё больше и больше понимают, что для укрепления бизнеса в области деревообработки нужно приходить в регионы, где она представлена. Не секрет, что это не Москва, поэтому мы и находимся здесь, в самом сердце лесотехнической индустрии России – Иркутской области».

«Сильно впечатлены мероприятием»

Участие компаний из-за рубежа – не новость для «Сиблесопользования». Ещё на первой выставке, которую «Сибэкспоцентр» организовал осенью 1994 года в Усть-Илимске, были представлены экспоненты из Китая, Монголии, Финляндии, Швеции и Японии. А два года спустя, когда мероприятие проходило уже в Иркутске, уже были заключены несколько контрактов между иностранными предприятиями и местными бизнесменами. Всего же за время существования выставки в ней приняло участие более двух тысяч компаний из разных стран мира, а посетителями стало около 500 тысяч человек. Но впервые немецкая компания, лидер в своей отрасли, выступает в роли одного из организаторов выставки. Это, кстати, одна из причин, по которой «Сиблесопользование» сменило название, превратившись в SibWoodExpo. «По сути это «пилот» большого проекта, который будет разворачиваться с 2019 года, – отмечает генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Шаповалов. – Но уже сегодня он представляет собой площадку, на которой начинается совместная работа наших немецких партнёров, областного правительства, «Сибэкспоцентра» и самих участников выставки».

Путь к её созданию не был таким простым, как может показаться. Переговоры с германской стороной начались почти пять лет назад. «Они шли достаточно долго, но на то были объективные причины, не зависящие от нас, – подчеркивает Шаповалов. – В результате в мае этого года было подписано соглашение, и мы начали совместную работу. У нас есть все шансы с помощью немецких партнёров вырастить на базе SibWoodExpo – мероприятие, которое в таком формате проходит впервые, – большую международную выставку».

Несмотря на то, что речь пока идёт о пилотном проекте, список экспонентов уже впечатляет. Помимо известных российских предприятий (к примеру, Группы «Илим») и организаций вроде Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортёров Иркутской области в их число вошли известные иностранные производители и поставщики оборудования: шведская компания Kvarnstrands, финские Jartek и VeistoOy, немецкие LINCK и EWD. Всего 36 участников. «Сегодня утром я пообщался со многими международными экспонентами, – рассказывает первый вице-президент DeutscheMesseAG Александр Вурст. – Например, с компанией Weinig, которая также является одним из ключевых клиентов LIGNA. Они были очень сильно впечатлены мероприятием и наработали здесь очень хорошие деловые связи. Так что шоу им понравилось, и они сейчас здесь со своими региональными торговыми партнерами».

Участие такого рода предприятий – признак весомого статуса SibWoodExpo, ведь упомянутая LIGNA является крупнейшей европейской лесопромышленной выставкой, которую DeutscheMesseAG раз в два года организует в Ганновере. Её характеризуют всего несколько цифр: 135 тысяч квадратных метров выставочных площадей, 1500 компаний-экспонентов и 93 тысячи посетителей в 2017 году. «В прошлый раз у нас были делегации очень высокого уровня из России, Бразилии, Китая и Малайзии, – сообщает Вурст. – А на мировой карте наших мероприятий, посвящённых лесопереработке, помимо Ганновера есть Мехико и Гуанчжоу. И мы действительно гордимся тем, что теперь присутствуем в Иркутске, поскольку это очень важный рынок, который мы очень хотим поддерживать и развивать, привлекая вместе с организаторами выставки как можно больше посетителей».

Путь от выставки к стратегии

Статус SibWoodExpo подчёркивает и деловая программа. В неё, в частности, включён третий Областной лесной форум (предыдущие два проходили во время выставок «Сиблесопользование»). И на нём, говоря о проблемах и перспективах отрасли, впервые публично представили стратегию развития лесного комплекса Иркутской области, разработанную, к слову, при непосредственном участии всемирно известной консалтинговой компании McKinsey. «Начнём с рассмотрения текущих позиций, – начинает презентацию заместитель министра лесного комплекса региона Николай Ковальчук. – В Иркутской области большие объёмы лесных ресурсов. Расчётная лесосека достигает 73,6 миллиона кубометров, что составляет 10,5% от общей расчётной лесосеки России. Объём заготовки по оформленным участкам – 26,8 миллиона кубометров в год, с учётом рубки под линейные объекты, геологоразведку и так далее заготавливается 34,8 миллиона кубометров, то есть 15% от заготовки в целом по стране. При этом доля лесного комплекса в валовом региональном продукте области составляет всего 4,2%, а поступления в бюджет – 4,8%».

При всём богатстве ресурсов по части их рационального и максимально эффективного использования регион пока отстаёт от лидеров – Республики Коми и Архангельской области. Однако реализация тех мероприятий, которые заложены в стратегию, должна исправить это положение: к 2030 году экспорт необработанного круглого леса исчезнет как явление, а объёмы производства пиломатериалов высокой степени переработки, древесных плит, пеллет, целлюлозы и другой продукции значительно вырастут. «Есть множество вещей, которые в рамках подобных выставок наглядно и очень быстро коммутируются, а потом переходят в скучный процесс решения на уровне документов, – заключает первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. – То есть начинается всё красиво, потом наступает пауза, пока мы эти вещи превращаем в постановления правительства. Но в конечном итоге они дают эффект, который реально можно ощутить на территории нашей области».

Целевые показатели стратегии во многом строятся на планах отечественных предприятий: например, у Группы «Илим» есть проекты по расширению производства в Братске и Усть-Илимске. Но в правительстве Иркутской области, да и во всём лесном комплексе региона рассчитывают и на сотрудничество с иностранными специалистами, расширению которого способствует и выставка SibWoodExpo. «Моя компания ничего не продает, но передаёт знания другим, – говорит в её кулуарах представитель попечительского совета по лесной промышленности и оборудованию KWF GmbHРудигерШтайб. – Так, мы работаем в области охраны здоровья и безопасности, и в этом направлении можем сотрудничать с университетами, с правительством, с министерством лесного хозяйства».

Российская почва для немецких идей

В ходе научно-практической конференции «Новые тенденции и технологии в лесопромышленном комплексе. Биоэнергетика» г-н Штайб рассказывает о передовом опыте Германии, который крайне полезен и для России в целом, и для Иркутской области в отдельности. О том, что в стране за счёт отходов лесопромышленного комплекса покрывается около 5% потребления энергии, и в дальнейшем, по мере развития возобновляемой энергетики их доля будет только расти. Следом представитель компании LINCKСергей Герцен демонстрирует лесопильную линию, поставленную полтора года назад в Норвегию. На экране фрезерные и профилирующие станки со скоростью и точностью, недоступными человеку, последовательно превращают очищенное от коры бревно сначала в брус, а затем в доски. Сканеры, «осматривающие» его едва ли не на всех этапах этого пути, обеспечивают отсутствие каких-либо отклонений. А управляет столь сложными механизмами только один оператор.

Пока производители демонстрируют высокотехнологичное оборудование, а компании-переработчики рассказывают о планах по развитию, чиновники и эксперты обсуждают на круглых столах настоящее и будущее отрасли во всех её аспектах. Темы дискуссий говорят сами за себя: «Лесрегистр. Диалог теоретиков с практиками», «Инструменты государственной поддержки стимулирования инновационного развития лесопромышленного комплекса». На открытой площадке соревнуются лесорубы и резчики по дереву. Но посетителей выставки привлекает не только это. Один из них интересуется у представителей компании Kvarnstrands фрезами «для домашней работы» – мелкого производства оконных рам и того подобного.

В конференц-зале, вход в который находится в нескольких метрах от стенда, в это же время собираются участники молодёжной площадки «Будущее лесов Сибири». Если пропустить заявленные на ней доклады, посвящённые актуальному состоянию лесопромышленного комплекса, в её центре остаётся решение кейса – бизнес-задачи– на тему «Инновационные продукты лесного комплекса». Подход предельно серьёзный: нужно тщательно проанализировать рынок лесной продукции, определить перспективные направления развития перерабатывающей промышленности в регионе, оценить возможности сбыта, спроектировать технологию производства нового продукта и спрогнозировать экономический эффект от реализации проекта. На работу с экспертами и оформление решения отводится по часу, ещё за 30 минут все участники должны провести презентации. И пусть кейс остаётся скорее мысленным экспериментом, высказанные идеи вполне могут найти применение в реальной жизни.



«Ещё больше действующего оборудования»

Подготовка к SibWoodExpo-2019 уже началась. Уже определены даты – 10-13 сентября. Деловая программа ещё не сформирована, но уже известны темы, которые будут освещаться. В первую очередь это глубокая переработка леса и технологии производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, и экспоненты, и эксперты уделяют особое внимание охране и восстановлению лесов. Борьба с лесными пожарами, об успехах которой специалисты Министерства лесного комплекса Иркутской области рассказывали на стенде, встречающем посетителей нынешней выставке – также станет одной из тем для обсуждения.

Изменится и формат, в котором новую технику и технологии для отрасли представляют посетителям и участникам выставки. Работа в павильонах и на открытой площадке никуда не денется, но её дополнит Demoday–демонстрация техники в реальных условиях, на специально отведённом участке леса. «Мы будем проводить что-то подобное впервые в азиатской части России, если не во всей стране», – подчёркивает Шаповалов. Демонстрацией техники дело не ограничится – решено провести своего рода соревнования, где эффективность и другие качества машин для заготовки и переработки леса будут оценивать по специальному рейтингу. «Я ожидаю, что в будущем у нас будет ещё больше действующего оборудования, – замечает по этому поводу директор проектов DeutscheMesseAGМихаэль Бартос. – Пока выставка довольно тихая, но если вы приедете на LIGNA, то узнаете, что она может быть очень шумной, потому что вся эта техника работает, делая экспозицию более живой».

Появлением демонстрационных дней нововведения не ограничатся. «В Европе существует такая вещь, как планируемые деловые встречи, – поясняет генеральный директор «Сибэкспоцентра». – Это постепенно приходит и в Россию. Идея в том, что представители фирм, которые едут на выставку, могут заранее забронировать время для встречи со специалистами, находящимися в Иркутске. Что-то подобное мы возьмём у наших партнёров из DeutscheMesse. Мы готовы предоставить для этого помещение, мультимедийные возможности и всё прочее, что необходимо. Надеемся, что подобная форма общения позволит бизнесу развиваться быстрее и качественнее».

Развитию всей Иркутской области будет способствовать и то, что выставка SibWoodExpo, а с ней и весь регион, будет представлена в Ганновере во время экспозиции LIGNA. «Естественно, мы будем рассказывать о регионе и продвигать его на международной арене, – отмечает Федосеева. – Таким образом он станет более узнаваемым и всё больше компаний, которые работают в лесной сфере, начнут интересоваться происходящим здесь и возможностями для развития бизнеса». Выставка SibWoodExpo, в свою очередь, становится частью узнаваемого глобального бренда, что подтверждает высокий уровень работы её организаторов. «Сибэкспоцентр» при этомприобретает статус площадки не только и не столько экспозиции, сколько для обмена опытом и технологиями ведущих производителей оборудования, переработчиков леса и специалистов мирового уровня. Именно в таком качестве он выступит уже в 2019 году.