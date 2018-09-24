Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске (сентябрь)

ЦБ РФ сообщает о росте ставки по банковским депозитам до 6,6% в топ-10 российских банках. Последний раз ставка на этом уровне находилась в марте 2017 г. Напомним, что 14 сентября Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 б.п. до 7,5%. По мнению экспертов, повышение депозитных ставок в сочетании с ростом ключевой ставки окажет давление на стоимость денежных ресурсов. Это означает, что вкладчики в ближайшее время могут рассчитывать на ускорение роста ставок по депозитам.

В Иркутске максимальные ставки по вкладам находятся в диапазоне 6,7-7,8% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 20 сентября 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

* При открытии вклада через интернет-банк.

** С капитализацией в рамках пакета услуг Альфа Private.

*** С капитализацией.