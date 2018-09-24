Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске (сентябрь)

ЦБ РФ сообщает о росте ставки по банковским депозитам до 6,6% в топ-10 российских банках. Последний раз ставка на этом уровне находилась в марте 2017 г. Напомним, что 14 сентября Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 б.п. до 7,5%. По мнению экспертов, повышение депозитных ставок в сочетании с ростом ключевой ставки окажет давление на стоимость денежных ресурсов. Это означает, что вкладчики в ближайшее время могут рассчитывать на ускорение роста ставок по депозитам.
В Иркутске максимальные ставки по вкладам находятся в диапазоне 6,7-7,8% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 20 сентября 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|Банк
|Название вклада
|Ставка, % годовых
|Cумма, руб.
|Срок вклада
|Пополнение
|Частичное снятие
|Выплата %
|1
|Россельхозбанк
|Доходный
|7,80%*
|от 3 000
|1460 дн.
|нет
|нет
|в конце срока
|2
|Байкалкредобанк
|Почетный клиент
|7,50%
|от 500 000
|732 дн.
|да
|нет
|ежемесячно
|3
|БКС Банк
|Супер вклад
|7,30%
|от 300 000
до 1 000 000
|365 дн.
|нет
|нет
|в конце срока
|4
|Альфа-Банк
|Победа+
|7,28%**
|от 1 000 000
|3 года
|нет
|нет
|в конце срока
|5
|Банк Солидарность
|Солидарность
|7,25%
|от 15 000
|395 дн.
|да
|нет
|в конце срока
|6
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Даешь 7:2
|7,20%
|от 50 000
|92 дн.
|нет
|нет
|в конце срока
|7
|Банк УРАЛСИБ
|Мы вместе
|7,00%***
|от 100 000
|367 дн.
|нет
|нет
|ежедневно
|8
|Примсоцбанк
|Особый
|6,80%
|от 50 000
|367 дн.
|да
|нет
|ежемесячно
|9
|Банк СОЮЗ
|Надежный процент
|6,75%
|от 100 000
|367 дн.
|нет
|нет
|ежемесячно
|10
|Промсвязьбанк
|Мой доход
|6,70%
|от 100 000
|1 год, 1,5 года, 2 года
|да
|нет
|в конце срока
* При открытии вклада через интернет-банк.
** С капитализацией в рамках пакета услуг Альфа Private.
*** С капитализацией.
Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546