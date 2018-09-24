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Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске (сентябрь)

24 сентября 2018

ЦБ РФ сообщает о росте ставки по банковским депозитам до 6,6% в топ-10 российских банках. Последний раз ставка на этом уровне находилась в марте 2017 г. Напомним, что 14 сентября Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку  на 0,25 б.п. до 7,5%. По мнению экспертов, повышение депозитных ставок в сочетании с ростом ключевой ставки окажет давление на стоимость денежных ресурсов. Это означает, что вкладчики в ближайшее время могут рассчитывать на ускорение роста ставок по депозитам.

В Иркутске максимальные ставки по вкладам находятся в диапазоне 6,7-7,8% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 20 сентября 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

  Банк Название вклада  Ставка, % годовых Cумма, руб.  Срок вклада  Пополнение Частичное снятие Выплата %
1 Россельхозбанк Доходный  7,80%* от 3 000  1460 дн. нет нет в конце срока
2 Байкалкредобанк Почетный клиент 7,50% от 500 000 732 дн. да нет ежемесячно
3 БКС Банк Супер вклад 7,30% от 300 000 
до 1 000 000		 365 дн. нет нет в конце срока
4 Альфа-Банк Победа+  7,28%** от 1 000 000 3 года нет нет в конце срока
5 Банк Солидарность Солидарность 7,25% от 15 000 395 дн. да нет в конце срока
6 Азиатско-Тихоокеанский Банк Даешь 7:2 7,20% от 50 000 92 дн. нет нет в конце срока
7 Банк УРАЛСИБ Мы вместе  7,00%*** от 100 000 367 дн. нет нет ежедневно
8 Примсоцбанк Особый 6,80% от 50 000 367 дн. да нет ежемесячно
9 Банк СОЮЗ Надежный процент 6,75% от 100 000 367 дн. нет нет ежемесячно
10 Промсвязьбанк Мой доход 6,70% от 100 000 1 год, 1,5 года, 2 года да нет в конце срока

* При открытии вклада через интернет-банк.
** С капитализацией в рамках пакета услуг Альфа Private.
*** С капитализацией.

Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546


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