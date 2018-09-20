Иркутский бизнес жалуется на исчезновение рекламы

До 2 октября в Иркутске должны разобраться: куда пропадает наружная реклама? Срок установила областная прокуратура после того, как провела проверку по жалобам местных предпринимателей. Участились случаи исчезновения билбордов, баннеров и прочей подобной продукции. Даже учреждения культуры лишились уличных афиш и расписаний.

«Общее снижение произошло по всем местам расположения наших филиалов. По некоторым до 75%. В течение недели, – отмечает Надежда Якухина, ведущий юрисконсульт Иркутского художественного музея. – Иногда заходят люди и удивлённо спрашивают: а открыты ли мы? Говорят, что предполагали, что музей закрыт на ремонт».

Закрыться из-за «рекламных зачисток» рискует бизнес. Как сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Иркутской области, в аппарат уполномоченного обратились уже десятки предпринимателей, пострадавших от пропажи баннеров, билбордов и растяжек.

Также на сайте иркутского бизнес-омбудсмена подчеркивается, что до сих пор не известен срок создания регламента по использованию фасадов зданий. У каждого дома должен появиться согласованный с муниципалитетом паспорт. Новшество должно помочь навести порядок в наружной рекламе и сохранить исторический облик города.