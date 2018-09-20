Приангарье и Топливная компания «ТВЭЛ» подписали дорожную карту по созданию индустриального парка

Рабочая встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко и президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой прошла 19 сентября. Представители правительства и Топливной компании «ТВЭЛ» обсудили вопросы общепромышленной деятельности «ТВЭЛ» на территории области. В ходе встречи была подписана дорожная карта по созданию индустриального (промышленного) парка с использованием инфраструктуры Ангарского электролизного химического комбината.

Фото: irkobl.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, документ направлен на закрепление стратегического партнерства между Топливной компанией и региона. Начало этому положило соглашение о намерениях по привлечению инвесторов и резидентов на площадку АО «АЭХК» для создания новых неядерных производств, заключённое Госкорпорацией «Росатом» и правительством Иркутской области в феврале этого года.

– Совместно с Топливной компанией мы ведем активную работу по развитию неядерных направлений деятельности на территории региона. Была создана рабочая группа по поиску и подбору резидентов, проводился отбор проектов, возможных к реализации, организовывались выездные совещания и осмотр объектов комбината. Проводимая работа показала необходимость расширения сотрудничества в части использования предприятиями научно-промышленного комплекса Иркутской области имеющихся компетенций АО «ТВЭЛ» по общепромышленной деятельности. Сегодня задача регионального правительства состоит в установлении конструктивного диалога между бизнесами – от этого зависит реализация высокотехнологичных проектов, а значит, дальнейшее решение социально-экономических задач, – подчеркнул Сергей Левченко.

Дорожной картой предусмотрено до конца этого года утвердить существующую схему земельного участка АО «АЭХК», зарегистрировать её в кадастровой палате, до конца 2019 года решить имущественные вопросы. Кроме того, в ближайшее время необходимо определить разработчика концепции индустриального парка, сама концепция должна быть принята не позднее декабря 2019 года.

– Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» сегодня динамично развивается как с точки зрения увеличения своего присутствия на ядерном рынке, так и с точки зрения развития новых видов бизнеса. Мы открыты для кооперации в сфере аддитивных технологий, производства накопителей энергии, сверхпроводящих материалов, специальной химии и металлургии, а также других направлений. Для нас это не просто бизнес, но и неотъемлемая часть нашей социальной ответственности в регионах присутствия, – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Также президент Топливной компании пригласила предприятия Иркутской области к сотрудничеству по развитию новых направлений бизнеса, созданию совместных предприятий и производств.

В ходе встречи было решено провести в ноябре этого года стратегическую сессию с участием бизнес-сообщества Приангарья. Планируется, что в результате будет подписана еще одна дорожная карта – по бизнес-партнерству – между Топливной компанией и Иркутской областью.

Справка:



Создание на предприятиях компании новых неядерных направлений бизнеса и кратное увеличение выручки от данных проектов к 2030 году является одним из приоритетных направлений развития Топливной компании «ТВЭЛ». При создании бизнесов инвесторы получат возможность задействовать научный, технологический и кадровый потенциал предприятий, а также производственные мощности и площадки.



Дорожные карты о развитии бизнес-партнёрства уже подписаны с Удмуртской Республикой, Владимирской и Томской областями. До конца 2018 года планируется подписать аналогичные документы со всеми регионами присутствия предприятий Топливной компании.



Основная деятельность АО «АЭХК» – выпуск обогащенного гексафторида урана. Уже сегодня на предприятии развиваются новые неядерные направления бизнеса: работает производство бифторида калия, создается совместное предприятие по производству карбида кремния и микропорошков на его основе, выполнены научно-исследовательские работы по созданию производства гидроксида лития, создано совместное предприятие АО «АЭХК» и QSIL GmbH (Германия) по созданию производства особо чистых кристаллов кварца. Предприятие готово к созданию и развитию новых неядерных бизнесов.