20 сентября начал работу III Братский экономический форум

Участие в БЭФ-2018 принимают 287 делегатов и 126 организаций из Братска, других муниципалитетов Приангарья, а также Мурманска, Москвы и Зеленограда. Как сообщает пресс-служба администрации Братска, в этом году форум проходит при поддержке En+ Group, Братского алюминиевого завода ОК РУСАЛ и ПАО «Сбербанк».

Фото: bratsk-city.ru

Цель Братского экономического форума – укрепить связи бизнеса и местных органов власти северных территорий Иркутской области. Об этом участникам БЭФ напомнили члены Президиума.

– Мы хотим, чтобы на этой площадке мы не только дискутировали, но и представили наши лучшие практики на всеобщее обсуждение для обмена опытом, чтобы экономики наших территорий, бизнес, имели возможность расширить сферы своего влияния, естественно, увеличив экономический потенциал наших территорий и, как следствие, налоговую отдачу, создание новых рабочих мест. Ведь недаром в нашем форуме принимают участие не только представители северных территорий, но и представители других регионов. Значит, мы интересны, значит наш потенциал привлекает инвесторов, – отметил мэр Братска Сергей Серебренников.

Главной темой III Братского экономического форума стала урбанистика. На планерном заседании участники форума планируют обсудить развитие комфортной городской среды и участие в нем бизнеса – вопрос важный не только для Братска, но и для всех северных территорий области.

– Очень часто возникает дискуссия: «Нужны ли экономические форумы?». Нужны, потому что такого рода форумы и муниципального масштаба, и регионального, и федерального как раз являются идеальной площадкой для того, чтобы появились новые предложения, – подчеркнул президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь.

– На одном из круглых столов сегодня будет обсуждаться федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Мы неоднократно призывали именно наших местных предпринимателей участвовать в этом проекте, потому что это перспективно. Впереди еще пять лет этого проекта, – отметила председатель Думы Братска Лариса Павлова.