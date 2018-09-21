Средний размер выданных потребкредитов вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом

Средний размер потребительских кредитов в январе-августе 2018 года составил 177,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29,7% (в январе-августе 2017 года – 136,6 тыс. руб.), сообщает НБКИ.

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) продемонстрировали Архангельская (+85,3%), Белгородская (+67,2%), Ленинградская (+66,7%), Вологодская (+60,9%) и Владимирская (+52,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 10,4% и 51,0% соответственно.

В Иркутской области средний размер потребительского кредита увеличился на 22,9% до 149,7 тыс. рублей.

«В 2018 году сегмент потребительского кредитования растет исключительно по причине роста сумм выдаваемых кредитов. Количество выдаваемых кредитов при этом не увеличивается, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. А это, прежде всего, граждане наиболее экономически активного возраста – от 30 до 50 лет. В свою очередь, доля тех заемщиков, кто моложе или старше данного возрастного диапазона, постепенно сокращается».

Динамика среднего размера выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) в 2017-2018гг.