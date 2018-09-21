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Средний размер выданных потребкредитов вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом

21 сентября 2018

Средний размер потребительских кредитов в январе-августе 2018 года составил 177,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29,7% (в январе-августе 2017 года – 136,6 тыс. руб.), сообщает НБКИ.

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) продемонстрировали Архангельская (+85,3%), Белгородская (+67,2%), Ленинградская (+66,7%),  Вологодская (+60,9%) и Владимирская (+52,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 10,4% и 51,0% соответственно.

В Иркутской области средний размер потребительского кредита увеличился на 22,9% до 149,7 тыс. рублей.

«В 2018 году сегмент потребительского кредитования растет исключительно по причине роста сумм выдаваемых кредитов. Количество выдаваемых кредитов при этом не увеличивается, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. А это, прежде всего, граждане наиболее экономически активного возраста – от 30 до 50 лет. В свою очередь, доля тех заемщиков, кто моложе или старше данного возрастного диапазона, постепенно сокращается».

Динамика среднего размера выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) в 2017-2018гг.

 

По регионам

январь-август 2017

январь-август 2018

Изменение,

в %

1

Архангельская область

77 706

143 971

85,3%

2

Белгородская область

87 294

145 951

67,2%

3

Ленинградская область

121 973

203 346

66,7%

4

Вологодская область

96 372

155 053

60,9%

5

Владимирская область

89 765

136 667

52,2%

6

г. Санкт-Петербург

205 615

310 580

51,0%

7

Тульская область

115 481

172 199

49,1%

8

Воронежская область

107 303

154 338

43,8%

9

Ярославская область

98 102

141 047

43,8%

10

Кировская область

91 020

129 675

42,5%

11

Омская область

120 499

159 960

32,7%

12

Республика Татарстан

109 469

145 205

32,6%

13

Пермский край

120 180

159 350

32,6%

14

Нижегородская область

107 390

142 358

32,6%

15

Краснодарский край

120 978

159 296

31,7%

16

Приморский край

122 221

159 857

30,8%

17

Республика Башкортостан

110 830

144 621

30,5%

18

Ханты-Мансийский АО - Югра

206 365

267 532

29,6%

19

Томская область

129 462

167 434

29,3%

20

Алтайский край

84 132

107 907

28,3%

21

Новосибирская область

135 708

173 812

28,1%

22

Челябинская область

127 170

161 765

27,2%

23

Пензенская область

105 474

133 936

27,0%

24

Оренбургская область

114 788

144 108

25,5%

25

Хабаровский край

148 587

185 928

25,1%

26

Саратовская область

115 434

144 085

24,8%

27

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

152 543

190 148

24,7%

28

Удмуртская Республика

105 283

130 313

23,8%

29

Волгоградская область

126 117

156 067

23,7%

30

Ставропольский край

118 375

145 734

23,1%

31

Иркутская область

121 853

149 738

22,9%

32

Самарская область

137 334

167 155

21,7%

33

Красноярский край

139 917

169 711

21,3%

34

Кемеровская область

102 460

123 213

20,3%

35

Свердловская область

162 015

193 969

19,7%

36

Ульяновская область

110 203

130 940

18,8%

37

Ростовская область

130 537

152 569

16,9%

38

Московская область

283 373

326 538

15,2%

39

Республика Саха (Якутия)

173 756

198 505

14,2%

40

г. Москва

417 458

460 842

10,4%

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