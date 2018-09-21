Средний размер выданных потребкредитов вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом

Средний размер потребительских кредитов в январе-августе 2018 года составил 177,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29,7% (в январе-августе 2017 года – 136,6 тыс. руб.), сообщает НБКИ.
Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) продемонстрировали Архангельская (+85,3%), Белгородская (+67,2%), Ленинградская (+66,7%), Вологодская (+60,9%) и Владимирская (+52,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 10,4% и 51,0% соответственно.
В Иркутской области средний размер потребительского кредита увеличился на 22,9% до 149,7 тыс. рублей.
«В 2018 году сегмент потребительского кредитования растет исключительно по причине роста сумм выдаваемых кредитов. Количество выдаваемых кредитов при этом не увеличивается, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. А это, прежде всего, граждане наиболее экономически активного возраста – от 30 до 50 лет. В свою очередь, доля тех заемщиков, кто моложе или старше данного возрастного диапазона, постепенно сокращается».
Динамика среднего размера выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) в 2017-2018гг.
|
|
По регионам
|
январь-август 2017
|
январь-август 2018
|
Изменение,
в %
|
1
|
Архангельская область
|
77 706
|
143 971
|
85,3%
|
2
|
Белгородская область
|
87 294
|
145 951
|
67,2%
|
3
|
Ленинградская область
|
121 973
|
203 346
|
66,7%
|
4
|
Вологодская область
|
96 372
|
155 053
|
60,9%
|
5
|
Владимирская область
|
89 765
|
136 667
|
52,2%
|
6
|
г. Санкт-Петербург
|
205 615
|
310 580
|
51,0%
|
7
|
Тульская область
|
115 481
|
172 199
|
49,1%
|
8
|
Воронежская область
|
107 303
|
154 338
|
43,8%
|
9
|
Ярославская область
|
98 102
|
141 047
|
43,8%
|
10
|
Кировская область
|
91 020
|
129 675
|
42,5%
|
11
|
Омская область
|
120 499
|
159 960
|
32,7%
|
12
|
Республика Татарстан
|
109 469
|
145 205
|
32,6%
|
13
|
Пермский край
|
120 180
|
159 350
|
32,6%
|
14
|
Нижегородская область
|
107 390
|
142 358
|
32,6%
|
15
|
Краснодарский край
|
120 978
|
159 296
|
31,7%
|
16
|
Приморский край
|
122 221
|
159 857
|
30,8%
|
17
|
Республика Башкортостан
|
110 830
|
144 621
|
30,5%
|
18
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
206 365
|
267 532
|
29,6%
|
19
|
Томская область
|
129 462
|
167 434
|
29,3%
|
20
|
Алтайский край
|
84 132
|
107 907
|
28,3%
|
21
|
Новосибирская область
|
135 708
|
173 812
|
28,1%
|
22
|
Челябинская область
|
127 170
|
161 765
|
27,2%
|
23
|
Пензенская область
|
105 474
|
133 936
|
27,0%
|
24
|
Оренбургская область
|
114 788
|
144 108
|
25,5%
|
25
|
Хабаровский край
|
148 587
|
185 928
|
25,1%
|
26
|
Саратовская область
|
115 434
|
144 085
|
24,8%
|
27
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
152 543
|
190 148
|
24,7%
|
28
|
Удмуртская Республика
|
105 283
|
130 313
|
23,8%
|
29
|
Волгоградская область
|
126 117
|
156 067
|
23,7%
|
30
|
Ставропольский край
|
118 375
|
145 734
|
23,1%
|
31
|
Иркутская область
|
121 853
|
149 738
|
22,9%
|
32
|
Самарская область
|
137 334
|
167 155
|
21,7%
|
33
|
Красноярский край
|
139 917
|
169 711
|
21,3%
|
34
|
Кемеровская область
|
102 460
|
123 213
|
20,3%
|
35
|
Свердловская область
|
162 015
|
193 969
|
19,7%
|
36
|
Ульяновская область
|
110 203
|
130 940
|
18,8%
|
37
|
Ростовская область
|
130 537
|
152 569
|
16,9%
|
38
|
Московская область
|
283 373
|
326 538
|
15,2%
|
39
|
Республика Саха (Якутия)
|
173 756
|
198 505
|
14,2%
|
40
|
г. Москва
|
417 458
|
460 842
|
10,4%