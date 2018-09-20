Самые прозрачные выборы прошли в Сибири: «Ростелеком» организовал больше трех с половиной тысяч комплексов видеонаблюдения

«Ростелеком» в Сибири успешно завершил работу по проекту «Единый день голосования-2018». В одиннадцати субъектах Сибирского федерального округа действовало самое большое в стране количество систем видеонаблюдения. Камерами были оснащены 3511 помещений территориальных и участковых избирательных комиссий (ТИК и УИК). Для сравнения в Центральном федеральном округе 9 сентября работало 3440 комплексов видеонаблюдения.

Три сибирских региона – Новосибирская область, Красноярский край и Алтайский край – стали лидерами в России по количеству избирательных участков для голосования, оснащенных системами видеонаблюдения – 910, 829 и 815 соответственно. Новосибирскую область опередил лишь Московский регион, где камеры в режиме онлайн работали на 2243 территориальных и участковых избирательных комиссиях.

Также «Ростелеком» в рамках госконтракта обеспечивал онлайн-трансляцию в центр обработки данных и на портал nashvybor2018.ru в Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской и Кемеровской областях, Республиках Хакасия и Бурятия. Видеокамеры на 376 участках в трех регионах работали в записи: в Омской области – 200, в Томской области – 92 и Красноярском крае – 84.

«В Сибири мы выполнили самый большой объем работы. Выборы разного уровня проходили в одиннадцати регионах, во всех было организовано видеонаблюдение. Причем в режиме офлайн работали всего одиннадцать процентов от общего числа установленных камер», – отметил заместитель директора макрорегионального филиала – технический директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Гайдамак.

Всего «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в режимах онлайн/офлайн в 39 регионах на 11 381 УИК Российской Федерации.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,9 млрд руб. (30,5% от выручки), чистая прибыль – 7,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.