В России есть все предпосылки для реальной конкуренции на рынке ОСАГО

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс рассказал на пресс-брифинге об этапах реформы тарифов ОСАГО и о том, каких цен на полисы ожидать автомобилистам.

На днях в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему реформы тарифообразования ОСАГО. Большинство участников слушаний признали необходимость установления справедливых тарифов, которые бы учитывали индивидуальные характеристики вождения.

Изменения на первом этапе реформы по либерализации ОСАГО не носят законодательный характер. Они предполагают расширение тарифного коридора на 20% - вверх и вниз, пересмотр системы расчета коэффициента аварийности бонус-малус и увеличение количества сегментов КВС (коэффициент возраст-стаж).

Наиболее острый вопрос, волнующий всех без исключения автомобилистов, связан с предположением о росте цен на полисы ОСАГО. Однако, как показывает опыт наиболее близких к России по своей социально-экономической ситуации стран Восточной Европы и Прибалтики, устанавливать и регулировать справедливый тариф лучше всего умеет рынок.

«Многие страны, например, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Венгрия, - при вступлении в Евросоюз получили указание по освобождению тарифов. Это было одним из условия их членства в ЕС. После небольшого роста цен на полисы ОСАГО, под влиянием механизмов рыночной конкуренции, они опустились до определённого уровня и на нем и держатся. Бизнес ОСАГО ни для одной компании, ни в Европе, ни в мире не является сверхприбыльным. Тем не менее, компании активно работают с этим продуктом, так как, реализуя его, они имеют возможность активно продавать клиенту каско и другие, более прибыльные страховые услуги. В России есть все предпосылки для реальной конкуренции на этом рынке. Цена падает тогда, когда есть конкуренция. В последний год она упала в России на 10-15%», - утверждает Игорь Юргенс.

При этом, по его мнению, если тариф жестко держать на нынешнем уровне – это приведет к тому, что страховщики продолжат уходить из «токсичных» регионов, и проблема с доступностью только усугубится.