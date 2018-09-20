Пользователям мобильного приложения «Госуслуги» теперь доступна оплата с помощью Apple Pay

Пользователи мобильного приложения «Госуслуги» теперь могут оплачивать начисления и госпошлины с помощью платежной системы Apple Pay. Такая возможность доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS с приложением Wallet. Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора РТЛабс.

С помощью Apple Pay в мобильном приложении «Госуслуги» можно оплатить госпошлины и автоштрафы. А в ближайшее время будет доступно погашение налоговых и судебных задолженностей. Это ускоряет процесс оплаты, позволяя экономить время на вводе данных банковской карты. Для совершения платежа необходимо авторизоваться в мобильном приложении и на главной странице или в каталоге услуг выбрать вид начисления. При переходе на страницу «Выбор способа оплаты» функция оплаты через Apple Pay появится автоматически. Если банковские карты не добавлены в приложение Wallet, то при нажатии на пиктограмму Apple система предложит это сделать. Подтвердить платеж можно с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID, Face ID и одноразового кода, полученного в СМС.

«С начала 2018 года через мобильное приложение «Госуслуги» пользователи совершили более 12 миллионов платежей на сумму свыше 11 млрд рублей. Введение новой функциональности повысит популярность и удобство мобильных госуслуг. В ближайшем будущем мы планируем реализовать возможность оплаты с использованием других платежных технологий», - отмечает Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».

Сегодня мобильными госуслугами пользуется более 3,5 миллионов владельцев Apple устройств. Они оценивают приложение в 4,6 балла из 5 возможных.

Безопасность проводимых транзакций обеспечивается платежной инфраструктурой «Ростелекома», которая ежегодно проходит сертификацию PCI DSS, что обеспечивает надежность проведения операций банковскими картами.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

АО «РТ Лабс» (www.rtlabs.ru) – дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.

История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Основными проектами компании являются: эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и создание систем в сфере информатизации здравоохранения. РТЛабс также выступает технологическим партнером «Ростелекома» по созданию и развитию Единой биометрической системы.

В «РТ Лабс» работает около 700 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.

Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТ Лабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.

В структуру «РТ Лабс» входит предприятие «РТ Регионы», субъект малого и среднего бизнеса, а также «РТК Софт Лабс», резидент ОЭЗ «Иннополис» и флагманский Центр компетенций Группы компаний.

Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности «РТ Лабс» - компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО «Ростелеком».