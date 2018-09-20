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Ставропольский край и Приангарье начинают сотрудничество в сфере туризма

20 сентября 2018

В рамках Второго Байкальского международного экологического водного форума агентство по туризму Иркутской области и министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края подписали Соглашение о сотрудничестве между двумя субъектами. 

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

– В соглашении мы определили основы нашего взаимодействия. Для нас важно, чтобы этот документ стал эффективным инструментом для развития взаимовыгодных связей. Мы предоставим информацию о том, какой отдых интересует жителей нашей области, и рассчитываем получить конкретные и нужные предложения, – отметила Екатерина Сливина. 

В рамках договоренностей планируется осуществлять информационный обмен о проведении международных, региональных выставок, форумов, конференций, о состоянии туристско-рекреационной сферы Иркутской области и Ставропольского края, обмен пресс-турами, детскими и молодежными туристскими группами. Кроме того, по информации пресс-службы регправительства, соглашение предусматривает формирование предложений по санаторно-курортному лечению, детскому и молодежному туризму в Ставропольском крае для жителей Иркутской области. Также предусмотрено содействие развитию сотрудничества хозяйствующих субъектов и их объединений в сфере туризма и рекреации, установлению, расширению прямых деловых контактов. 


<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
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