«Мелкие застройщики должны уйти с рынка, спасибо за откровенность». Яркие цитаты с круглого стола между застройщиками и банками

С 1 июля в России вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве. Какие требования предъявляются к застройщикам и насколько участники рынка оказались готовы к новым правилам? Ждать ли роста ставок по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ и не скажется ли это на объемах выдачи? Эти и другие вопросы обсудили профессиональные участники рынка недвижимости и эксперты Газпромбанка на круглом столе в Иркутске 20 сентября в «Точке кипения». Журналисты SIA.RU записали наиболее яркие цитаты спикеров.

О сложном периоде для застройщиков

Фото: А. Климов

Роман Энгельгардт, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:

– Все эти два месяца, с 1 июля 2018 года, когда вступили новые правила игры на строительном рынке, министерство работает в режиме «вопрос-ответ». Переходный период для застройщиков действительно сложный. Вопросов много, застройщики обращаются письменно, устно, мы отвечаем. Мы приглашали застройщиков и на селекторные совещания, где можно было задать вопрос министру строительства РФ.

Сейчас мы предлагаем застройщикам перейти от формата «вопрос-ответ», «что будет, если мы то-то сделаем...» к обсуждению конкретных кейсов. При региональном министерстве создана рабочая группа, которая призвана помогать и разъяснять новые правила на рынке.

О готовности Газпромбанка к проектному финансированию застройщиков

Фото: А. Климов

Вадим Иванов, начальник отдела клиентских отношений Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», г. Красноярск:

– Несмотря на то, что на банк возложена некая контрольная функция, мы воспринимаем сотрудничество с застройщиками как партнерские отношения, а не как надзорный функционал и готовы вплоть до каждого платежа работать индивидуально. Мы готовы консультировать, рекомендовать, объяснять. Мы понимаем, что успех нашего бизнеса зависит от успеха бизнеса наших клиентов.

Газпромбанк до настоящего момента на рынке кредитования застройщиков массово не присутствовал. При этом наш банк всегда был одним из лидеров проектного финансирования и инвестиционного кредитования.

В связи с изменением в Федеральном законе № 214-ФЗ правлением банка в августе было принято принципиальное решение, что мы расширяем свою деятельность в рамках проектного финансирования, в том числе выходим на застройщиков. Связано это с рядом факторов. Во-первых, текущие изменения Федерального закона № 214-ФЗ с точки зрения оценки рисков для банка делают эту ситуацию более прозрачной. Во-вторых, мы понимаем, что те банки, которые будут осуществлять проектное финансирование, будут предлагать комплекс продуктов, куда входят и ведение счетов эскроу, и ипотечное кредитование, и полное банковское сопровождение.

О том, кто из застройщиков останется на рынке

Фото: А. Климов

Илья Круговых, коммерческий директор ГК «Актив», заместитель руководителя Байкальского представительства РГУД:

– Мелкие застройщики должны уйти с рынка, говорилось здесь. Спасибо за откровенность. Я представляю не застройщика, а девелоперскую компанию. Всё, что мы сейчас обсуждаем, это про деньги и про риски. Для инвестора нахождение в области жилищного строительства, по моему мнению, сейчас очень большой вопрос. Потому что всю доходность с рынка забирают банки.

Нам остается думать, останемся мы в этой отрасли или нет. Технические вопросы все понятны, но с точки зрения стратегии вопросов много. Кто останется на рынке? Этот вопрос скорее риторический.

О повышенном спросе на ипотеку в сентябре

Фото: А. Климов

Екатерина Витязева, заместитель директора Иркутской дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», г. Иркутск:

– Ипотечные ставки напрямую зависят от ключевой. Растет ключевая ставка – растут средние ипотечные ставки в банках, снижается ключевая ставка – падают ставки и в банках.

Многие спрашивают, что будет дальше, ведь ключевая ставка повысилась до 7,5%. Отвечу, что Газпромбанк пока не поднимал ставки по ипотеке и не планирует. Они у нас по-прежнему одни из самых низких. Но были отменены некоторые низкие акционные ставки для ограниченных групп клиентов еще в августе, т.е. отреагировали раньше, чем была повышена ключевая ставка.

Фото: А. Климов

Сейчас мы видим повышенный спрос на ипотеку. Те клиенты, которые откладывали решение жилищного вопроса, сейчас активизировались. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев этот спрос будет удовлетворен.

Отмечу, что комфортная ставка для России – это 10-11% годовых, этот уровень ставок заемщик воспринимает как нормальный. Сейчас ставки ниже, т.е. по-прежнему находятся на очень комфортном уровне.

Мы ожидаем, что 2018 год будет успешным для рынка ипотеки, год будет закрыт очень сильными цифрами.

О том, что небольшой рост ставок не влияет на объемы выдачи ипотеки

Фото: А. Климов

Татьяна Карпова, начальник отдела продаж розничных продуктов Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», г. Иркутск:

– Программа рефинансирования, которая появилась в банке в прошлом году, наделала много шума. Мы привлекли серьезный портфель за счет рефинансирования. В январе на рефинансирование приходилось до 60% сделок, сейчас этот показатель снизился и составляет около 45%. Ставки по рефинансированию по-прежнему находятся на очень привлекательном уровне – это от 9% годовых.

Что касается в целом, ставок по ипотеке, отмечу, что средние ставки по Иркутской области достигли минимума в июне. Обращаю внимание, что ключевая ставка изменилась в сентябре, а рост ставок по ипотеке начался уже в июле.

Пока небольшой рост ставок не влияет на ипотечный рынок. До конца года мы ожидаем рост объемов выдачи ипотеки, в декабре они традиционно достигнут пика.

Фото: А. Климов

В заключении хотелось было обратить внимание на подходы банка. Долгое время на рынке складывалось мнение, что Газпробанк – это банк не для всех, что мы не кредитуем клиентов розничного сегмента. Это давно не так. У нас не только низкие ставки и индивидуальный подход к клиенту, но и короткие сроки рассмотрения заявок. Я понимаю, как важно для каждой строительной компании провести сделку быстро, в Газпромбанке есть ипотека за один день. Кроме того, хочу обратить внимание, что в банке есть дифференцированный платеж. Это важно для клиентов, которые хотят сэкономить на переплатах. Сегодня только два банка предлагают такой платеж.

О развороте банков лицом к застройщикам

Фото: А. Климов

Наталья Зверева, руководитель отдела реализации проектов АО «Восток Центр Иркутск»:

– Сегодня на круглом столе с коллегами из Газпромбанка еще раз удалось обсудить важные вопросы и проблемы финансирования строительной отрасли. Радует, что банки стали «разворачиваться лицом» к застройщикам и с подачи государства готовы рассматривать застройщиков и девелоперов в качестве своих клиентов в рамках проектного финансирования. А ведь долгое время стройка, по сути, была в стоп-листе.

Также надеемся, что заверения представителей банка о том, что, несмотря на изменения ключевой ставки, существенного роста по ипотечной ставке не произойдет.

Отношения банков и застройщиков в строительной отрасли становятся все теснее. Надеюсь, что такой тандем приведет к росту и стабилизации отрасли и послужит гарантией для спокойствия покупателя.

Фото: А. Климов

Круглый стол прошел в рамках проекта «Завтрак с коллегами», проводимого Байкальским представительством РГУД. Организатор и модератор мероприятия – Илона Толстоухова, руководитель комитета по коммерческой недвижимости Байкальского представительства НП «РГУД».