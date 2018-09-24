«Все набрали попкорна в ожидании второго этапа Федерального закона № 214-ФЗ»

Каким будет сценарий перехода на новые условия, диктуемые поправками в законе о долевом строительстве? Как Газпромбанк может облегчить этот сложный для застройщиков период? Сколько стоит открытие счетов для застройщиков и как быстро проводятся платежи? Своим взглядом на строительную реформу в рамках круглого стола с участниками рынка недвижимости 0 сентября поделился Вадим Иванов, начальник отдела клиентских отношений Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский».

Фото: А. Климов

О трех переходных этапах Федерального закона № 214-ФЗ

Вадим Иванов выделил три переходных этапа в работе застройщиков – от текущего состояния до целевой модели Федерального закона № 214-ФЗ , работы с дольщиками через счета эскроу.

«Мы сейчас находимся на первом этапе, – заявил спикер. – До 1 июля 2018 года 99% всех застройщиков получили разрешения. К изменениям они готовились заранее и разрешениями запаслись на два-три года вперед».

Вадим Иванов подчеркнул, что на начальном этапе законодатель предусмотрел достаточно лояльные требования к обоим сторонам: застройщиков обязали открывать специальные счета в банке на каждое разрешение строительства, а банка – осуществлять усеченный банковский контроль.

«Речь идет о шести запрещенных операциях, перечисленных в статье 18 Федерального закона № 214-ФЗ, – пояснил Вадим Иванов. – Практика показала, что данные требования пока не отразились на бизнесе застройщиков, просто увеличился документооборот по проведению платежей».

Второй этап, по словам эксперта, позволяет остаться в рамках котлового строительства объекта, но требования к застройщику предъявляются очень жесткие.

Третьим этапом Вадим Иванов называет работу с дольщиками исключительно через эскроу-счета, и это, по его выражению, целевая модель Федерального закона № 214-ФЗ.

Фото: А. Климов

«Сейчас рынок находится в рамках первого этапа, все в ожидании второго. Как показывает практика в Красноярске, никто из застройщиков после 1 июля 2018 года не получил разрешения. Все набрали попкорна и смотрят, кто же станет первым смельчаком.

Все понимают, что второй переходной этап является заградительным. Он законодателем предусмотрен, но исполнить его на практике будет застройщикам крайне сложно».

Спикер предположил, что сейчас застройщики продолжат работать в рамках старых разрешений, а следующим шагом, минуя этот второй этап, будут сразу переходить на эскроу-счета.

«Застройщики, читая закон, понимают, что законодательно их подталкивают к отказу строительства за счет средств дольщиков и переходу к строительству за счет собственных средств, что маловероятно, либо за счет банковского проектного финансирования с дальнейшей продажей готового жилья» – пояснил свою точку зрения Вадим Иванов.

Фото: А. Климов

О готовности Газпромбанка к проектному финансированию

«Несмотря на то, что на банк возложена некая контрольная функция, мы воспринимаем сотрудничество с застройщиками как партнерские отношения, а не как надзорный функционал и готовы вплоть до каждого платежа работать индивидуально. Мы готовы консультировать, рекомендовать, объяснять. Мы понимаем, что успех нашего бизнеса зависит от успеха бизнеса наших клиентов», – заявил эксперт.

До настоящего момента Газпромбанк на рынке кредитования застройщиков массово не присутствовал, несмотря на то, что всегда являлся одним из лидеров проектного финансирования и инвестиционного кредитования.

«В связи с изменением в Федеральном законе № 214-ФЗ правление банка приняло решение расширить деятельность в рамках проектного финансирования, в том числе выйти на застройщиков, – сказал Вадим Иванов и пояснил, с чем это связано. – Во-первых, текущие изменения с точки зрения оценки рисков для банка делают эту ситуацию более прозрачной. Во-вторых, мы понимаем, что банки, которые будут осуществлять проектное финансирование, будут предлагать комплекс продуктов, куда входят и ведение эскроу-счетов, и ипотечное кредитование, и полное банковское сопровождение».

О стоимости и скорости проведения платежей

Естественно, что всех интересует скорость стоимость и проведения платежей по счетам застройщиков. Вадим Иванов рассказал, как с этим обстоит дело в Газпромбанке. Спикер напомнил, что сроки проведения платежей ограничены законодательно, сутки - это максимальный срок. На практике платежи проводят намного быстрее.

«Сезон короткий, беспокойство понятно, есть желание проводить платежи быстро. Что касается стоимости, то каких-то дополнительных тарифов на открытие счетов застройщиков Газпромбанк не устанавливал, у нас действуют те же самые тарифы, что и при открытии обычного расчетного счета.

Однако при этом мы понимаем, что у застройщика на руках может быть не одно, не два разрешения по строительству – их число может достигать 20-ти. Чтобы сократить временные и денежные затраты, с такими застройщиками мы работаем персонально, устанавливаем для них индивидуальные тарифы».