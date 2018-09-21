S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров на 15,4%

Авиакомпании группы S7 подвели итоги производственной деятельности за август 2018 года. По информации пресс-службы компании, за прошедший месяц было перевезено 1 765 360 пассажиров, на 15,4% больше, чем в августе 2017 года.

Фото: spbrif.ru



Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 1 234 320 пассажиров, на 14,3% больше, чем в августе 2017 года. Рост на международных направлениях составил 18,1%. В августе 2018 года на международных рейсах авиакомпании перевезли 531 040 пассажиров.

Пассажирооборот за месяц вырос на 13% и составил 3 786 138 тыс. пкм, грузооборот увеличился на 12,6% до 352 861 тыс. ткм.

«S7 Airlines эффективно завершила высокий летний сезон, – отмечает коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников. – За девять месяцев авиакомпании группы перевезли более 10, 5 миллионов человек. В этом году мы предложили пассажирам еще больше интересных направлений для путешествий, которые пользовались высоким спросом: Сардинию, Бари, Рейкьявик, Копенгаген, Стокгольм. Жителям из Новосибирска стали доступны прямые рейсы на Кипр и в Токио. Кроме того, мы продолжили обновлять парк воздушных судов: пассажиры S7 Airlines первыми в России смогли оценить комфорт перелета на современном лайнере Airbus A321neo».

В августе S7 Airlines ввела новые статусы в программе лояльности S7 Priority, которые позволят участникам получать привилегии уже после четвертого полета. Уровень Classic теперь включает четыре дополнительных статуса – Junior, Master, Expert и Top.

Участникам новых статусов начисляется больше миль за каждый полет (от 10% до 20%), а также доступны бесплатные дополнительны услуги: от бронирования места в салоне для держателей карт Classic Master до провоза дополнительного места багажа – для Classic Expert. В дополнение к привилегиям предыдущих уровней статус Top дает скидку 33% на покупку авиабилета за мили по тарифу «Приоритет».