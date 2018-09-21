Сбербанк предоставил финансирование автолизинговой компании CARCADE (ООО «Каркаде») в размере 3 млрд руб

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, предоставил финансирование российской автолизинговой компании CARCADE (ООО «Каркаде») в размере 3 млрд руб. Срок исполнения всех обязательств по сделке – сентябрь 2021 года.

CARCADE направит привлеченные средства на рефинансирование текущих кредитных обязательств и финансирование новых автолизинговых сделок с корпоративными клиентами, предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса.

Финансирование Сбербанка позволит компании продолжить наращивать бизнес, в том числе, развивая продукты в области автомобильного лизинга с наиболее выгодными условиями и качественным клиентским сервисом. CARCADE планирует направить заемные средства на рефинансирование текущих кредитных обязательств и на интенсификацию новых закупок автотранспорта в интересах клиентов.

Старший управляющий директор, начальник управления финансовых институтов Sberbank CIB Ольга Клячко:

«Сбербанк и CARCADE сотрудничают с 2007 года, и новая кредитная линия – отличное продолжение взаимовыгодных долгосрочных отношений. Мы заинтересованы в развитии бизнеса наших партнеров и стремимся обеспечивать им самый полный и качественный финансовый сервис».

Финансовый директор ООО «Каркаде» Дмитрий Чернышев прокомментировал: «Новое кредитное соглашение с крупнейшим российским банком еще раз доказывает уровень финансовой устойчивости компании и репутацию надежного партнера».

CARCADE (ООО «Каркаде») – крупный розничный оператор, работает в РФ с 1996 года и специализируется на предоставлении услуг лизинга (финансовой аренды) легкового и коммерческого автотранспорта. С 2003 года компания является частью европейской финансовой группы Getin Holding S.A.