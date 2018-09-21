Сбербанк завершил сделку по приобретению у ВЭБ прав требований по кредитам Шереметьево на $537 млн

Сбербанк сообщает о завершении сделки по приобретению у Внешэкономбанка (ВЭБ) прав требований по кредитам АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) на сумму $537 млн. Данные кредиты были выданы ВЭБом в рамках финансирования проекта строительства Терминала D аэропорта Шереметьево.

Реализовав данную сделку, Сбербанк стал мажоритарным кредитором МАШ.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы очень рады успешному завершению этой важной для всех участников сделки. Это уникальный объект инфраструктуры, и мы убеждены, что при текущем эффективном управлении он сохранит лидирующие позиции в Московском авиационном узле. Мы с уверенностью смотрим на будущее развитие бизнеса Шереметьева и нашего сотрудничества с компанией».

Николай Цехомский, первый заместитель Председателя Внешэкономбанка, член Правления:

«ВЭБ полностью выполнил свою задачу института развития — обеспечил реализацию крупного инфраструктурного проекта в стратегической отрасли на принципах возвратности и безубыточности. ВЭБ, являясь одним из ключевых партнеров Аэрофлота, изначально поддержал идею авиакомпании по созданию базового терминала, впоследствии включенного в общую инфраструктуру аэропорта Шереметьево, предоставив кредитные средства на принципах проектного финансирования. Тем самым Банк развития взял на себя основные риски строительства и запуска проекта. В результате этот проект стал знаковым для развития МАШ и "Аэрофлота". Благодаря его реализации компании смогли повысить качество обслуживания пассажиров и выйти на новые финансовые показатели».

Достигнутые договоренности со Сбербанком снизят расходы по обслуживанию долга, что позволит более эффективно развивать бизнес компании.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «МАШ» Александр Олейник:

«Мы признательны ВЭБу и Сбербанку за многолетнее сотрудничество и за то, что их деятельность в области кредитования во многом обеспечивает развитие Международного аэропорта Шереметьево. Реализация данной сделки позволила АО «МАШ» снизить эффективную процентную ставку и увеличить дюрацию кредитного портфеля. Высвобожденные денежные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы АО «МАШ».

В рамках проекта строительства аэровокзального комплекса «Шереметьево D» в 2006 и в 2008 годах между ВЭБом и специальной проектной компанией ОАО «Терминал» (ключевым акционером которой являлся Аэрофлот) были заключены кредитные соглашения, объем предоставленных средств по которым составил порядка $659 млн. Открытие Терминала D состоялось в ноябре 2009 года. В 2012 году ОАО «Терминал» было реорганизовано в форме присоединения к АО «Международный аэропорт Шереметьево».