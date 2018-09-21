12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Иркутской области

Сход 12 вагонов грузового поезда на участке Слюдянка – Ангасолка произошел сегодня, 21 сентября, в 9.43 часов утра. Состав направлялся в сторону города Иркутска.

Пострадавших нет. Угрозы экологической ситуации не обнаружено.

На место аварии выехали два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный.

Из-за прошествия задерживаются три пассажирских поезда, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Задержки поездов №№ 2 Москва – Владивосток, 306 Иркутск – Улан-Батор, 208 Новокузнецк – Владивосток составляют почти 2 часа.