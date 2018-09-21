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12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Иркутской области

21 сентября 2018

Сход 12 вагонов грузового поезда на участке Слюдянка – Ангасолка произошел сегодня, 21 сентября, в 9.43 часов утра. Состав направлялся в сторону города Иркутска. 

Пострадавших нет. Угрозы экологической ситуации не обнаружено.

На место аварии выехали два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный.

Из-за прошествия задерживаются три пассажирских поезда, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Задержки поездов №№ 2 Москва – Владивосток, 306 Иркутск – Улан-Батор, 208 Новокузнецк – Владивосток составляют почти 2 часа.


<p>Фото: 38.mchs.gov.ru</p>
/ СИА /
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