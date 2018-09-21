Выставку Даши Намдакова в Иркутске посетили почти 4 тысячи человек

Выставка Даши Намдакова «Другое измерение» в галерее Виктора Бронштейна – мировая премьера новой коллекции скульптур признанного мастера – завершится 23 сентября. Партнером проекта выступил Байкальский банк Сбербанка.

Автор презентовал монументальные скульптуры в Иркутске, потому что именно здесь проходила его дебютная персональная выставка в 2000 году. Жители города первыми увидели работы, выполненные в Лондоне, отлитые в итальянских мастерских, созданные под влиянием современной зарубежной скульптуры.

Экспозицию посетили почти 4000 человек. В формате выставки прошло более 80 экскурсий, часть из которых были авторскими – их проводили искусствовед Арт-фонда Даши Намдакова Надежда Комарова, коллекционер Виктор Бронштейн, директор галереи Ольга Бронштейн.

На выставке побывали жители практически всех районов Иркутской области, включая самые отдаленные: Киренский, Бодайбинский, Жигаловский. Экспозицию активно посещали гости из соседних регионов – больше всего было туристов из Бурятии, Читы и Якутии. Проект также увидели путешественники из стран Азии: Китая, Вьетнама, Индии, Пакистана, Сирии, Японии; из Европы, стран Латинской Америки, США, Канады и Австралии; из африканских стран: Республики Конго и ЮАР. В книге отзывов ославлены десятки добрых слов благодарности и восхищения.

После закрытия выставки новая коллекция скульптур Даши Намдакова отправится в Русский музей в Санкт-Петербурге.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

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