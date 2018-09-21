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ТЦ «Знаменский» в Иркутске закрыт из-за требований пожарной безопасности

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Судебные приставы Иркутска приостановили деятельность торгового центра «Знаменский» по ул. Баррикад. В суд с заявлением об устранении нарушений требований противопожарной безопасности обратился прокурор Куйбышевского района.

Деятельность центра приостановлена до устранения нарушений требований пожарной безопасности. По информации пресс-службы УФССП России по Иркутской области, решение суда приставами исполнено незамедлительно.

Ранее сообщалось, что противопожарную безопасность данного ТЦ последний раз проверяли десять лет назад.


/ СИА /
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