Движение рубля в сторону 64-66 за доллар может продолжиться

Рубль продолжает укреплять свои позиции, пользуясь слабостью доллара на глобальном рынке. Кроме того, у рубля достаточно факторов, указывающих на усиление, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»:

– В последнее время для рубля существенно улучшилась как внутренняя, так и внешняя ситуация. ЦБ РФ повысил ставку и продлил мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года, и отсутствие значимого спроса на валюту также благотворно сказывается на курсе рубля. США смягчили санкционный режим для «РУСАЛ», президент США не намерен накладывать санкции против европейских компаний-участниц «Северного потока-2», Великобритания отложила вопрос санкций против РФ до выхода из Евросоюза, а в Сирии наметился диалог по урегулированию ситуации вокруг последнего оплота радикалов.

Конечно, геополитические риски всё ещё присутствуют, но стремление к диалогу всегда позитивно влияет на рынки. Кроме того, торговые споры между США и Китаем постепенно отходят от радикального сценария. Фактически, против такой политики Вашингтона выступили промышленные ассоциации США. Для России это означает, что мировая торговля пострадает не столь сильно, а спрос на основные товары отечественного экспорта останется устойчивым.

Такая ситуация может продлиться довольно долго, и наш среднесрочный прогноз указывает на высокую вероятность движения рубля в сторону 64-66 за доллар. Если же западная риторика начнёт немного смягчаться, то укрепление может быть ещё более сильным. С другой стороны, нельзя исключать и обратного. В США российская тема стала одной из ключевых в кампании промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Впрочем, даже ухудшение внешней ситуации не будет для рубля катастрофичным, поскольку финансовые власти страны показали свою готовность обеспечить внутреннюю поддержку.