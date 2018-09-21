Австрия поделилась с Приангарьем опытом экологического просвещения

Тематическая секция «От экологического просвещения и образования молодежи к экологической культуре населения» состоялась сегодня в рамках II Байкальского международного экологического форума. Участники обсудили вопросы приоритетных направлений экологически устойчивого развития региона, общественных экологических инициатив, формирования экологического мировоззрения на примере создания Геопарка «Байкал» и др.

Фото: irkobl.ru

О положительных примерах европейской страны рассказала атташе устойчивого развития и туризма посольства Австрии в России Карин Доппельбауэр. По её словам, для австрийских школ и педагогических институтов разработана специальная экологическая маркировка. Ее устанавливают для тех школ, где проходят уроки экологического воспитания, экономично используют электричество и воду, уделяют внимание правильному питанию учеников. Это позволяет сформировать у молодежи культуру ответственного потребления природных ресурсов и прививать правила здорового образа жизни.

Спикер также рассказала, что в Австрии разработан экологический сертификат для производителей. Сертифицировать продукты начали в 1990 году, сейчас уже более 1000 производителей получили специальный логотип – как его называют в Австрии «Марка будущего». Он выдается на четыре года, при этом производитель должен подтвердить качество своего продукта, а также заплатить 200 евро в год.

– Это не высокая цена, которая позволяет помогать покупателю ориентироваться в покупках и услугах – отличать качественные. Это дает свои результаты, – отметила Карин Доппельбауэр. – Во всем Европейском союзе на рынке только 8% экологически чистых продуктов, а в Австрии – 20%.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, другие участники сессии подтвердили, что экологическое позволит обеспечить активное развитие общества, поэтому должно стать частью обязательного образования во всем мире.

– Мы ориентируемся на те задачи, которые ставит мир, – задачи устойчивого развития сбалансированного социального, экономического и экологического развития. Эти задачи ставятся во главу угла как основа выживания человечества. Мы говорим о глобальной программе действий для образования, – отметила ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования РАО, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО Елена Дзяковская.