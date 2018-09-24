«Малый бизнес развивается несмотря ни на что и вопреки» (видео)

Недавние скачки курса рубля заставили бизнес-сообщество снова заговорить о кризисе. Но несмотря на все трудности в предпринимательской среде, на постоянно меняющиеся условия, малый бизнес в России развивается. Об этом SIA.RU рассказали руководители Альфа-Банка.

«Альфа-Банк в последние несколько лет достаточно регулярно проводит уже известное исследование «Пульс малого бизнеса», – отмечает Ирина Анохина, директор по развитию малого бизнеса Альфа-Банка. – Последние результаты этого исследования говорят, что невзирая на все трудности – изменение налоговой политики, увеличения финансового контроля, снижение потребительского спроса – предприятия малого бизнеса продолжают свое развитие, наверное, несмотря ни на что и вопреки».

По мнению Дениса Осина, члена правления, руководитель блока Малого и среднего корпоративного бизнеса Альфа-Банка, в последнее время тренды на рынке изменились: малый бизнес стал осторожнее относиться к кредитам.

«Я считаю, что это отличная черта, которая показывает зрелое отношение к текущим сложностям на рынке, возможность возвращать средства – это удел умных предпринимателей. Да, мы видим сейчас снижение. Даже те клиенты, которым мы предоставляем лимиты, не все эти лимиты выбирают 100%, они ожидают, наблюдают что будет происходить на рынке дальше. По большому счету, весь смысл предпринимательства заключается в том, чтобы искать новые идеи, диверсифицировать риски и находить возможности зарабатывать при любых условиях».

В интервью Газете Дело руководители Альфа-Банка рассказали, есть ли предпосылки для кризиса, почему банк сконцентрировался на кредитовании и за счет чего сейчас идет конкуренция в ТОП-10 российских банков. Полностью текст интервью вы сможете прочитать уже скоро, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.