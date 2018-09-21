«Ворота Байкала» получат финансирование по новой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Проект туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Ворота Байкала» получит финансирование с 2019 года по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». Об этом на секции «Байкал – время отдыхать в России», посвященной вопросам туристической отрасли, рассказала временно исполняющая обязанности начальника управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Виктория Роганова. Секция состоялась в рамках II Байкальского международного экологического водного форума.

Фото: baikal-eco.ru

Виктория Роганова сообщила, что действующая федеральная целевая программа заканчивается в декабре этого года, и будет реализовываться новая – на 2019-2025 годы. Общий объем финансирования – 286,4 млрд рублей. В новой ФЦП предполагается реализовать пять задач, три из них из прежней программы:

развитие туристско-рекреационного комплекса РФ,

повышение качества туристских услуг,

продвижение российского туристского продукта на мировом и внутренних рынках;

и две новых:

стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки,

создание, внедрение и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры управления туристской отраслью.

– На 2019 год увеличено федеральное финансирование с 3,5 до более 5 млрд рублей. Из приоритетов – в новой программе Байкал входит в группу перспективных инвестиционных проектов по экологическому виду туризма. На первые годы финансирования, а именно на ближайший бюджетный цикл 2019, 2020, 2021 годов, в него вошли два проекта: «Ворота Байкала» (Иркутская область) и «Великий чайный путь» (Республика Бурятия). Оба проекта получат финансирование с 2019 года, – отметила Виктория Роганова.

Напомним, что общая стоимость обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Ворота Байкала» составляет 2,8 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей – за счет средств федерального бюджета, 600 млн рублей – за счет средств региональной казны. Эти средства будут направлены на строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и т.д. Также планируется, что будут привлечены внебюджетные инвестиции в размере 10,8 млрд рублей. Реализация проекта позволит существенно увеличить налоговые отчисления в бюджет Иркутской области, а территория Байкальска и пригорода полностью перепрофилируется из промышленного центра в туристический. Будет создано более 2 тысяч рабочих мест. Стоит отметить, что в настоящее время уже началось строительство объектов инфраструктуры на территории ТРК «Ворота Байкала» за счет средств бюджета Иркутской области в размере 124 млн рублей.