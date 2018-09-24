«Никакой теории, только практика». Денис Скороходов о БРИФ-2018

В преддверии Второго Международного Байкальского риск-форума корреспондент SIA.RU пообщался с начальником отдела управления рисками ООО «ИНК» Денисом Скороходовым, лучшим риск-менеджером 2018, и выяснил, чего стоит ждать участникам форума.

Фото: CFO-Russia

Денис, вас можно поздравить со званием лучшего риск-менеджера 2018 года?

– Спасибо за поздравление! Для меня победа в конкурсе очень значима и ценна. Это подтверждение правильности выбранного пути и вместе с тем большая ответственность. Считаю победу в конкурсе результатом командной работы, это победа каждого сотрудника ИНК, который вносит свой вклад в развитие риск-культуры компании. Хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал и верил в меня, организаторам премии и лично – генеральному директору ООО «ИНК» Марине Владимировне Седых за лидерство в развитии риск-менеджмента компании и поддержку всех инициатив по развитию риск-культуры. Отдельное спасибо за поддержку и содействие в реализации идей – моему руководителю и наставнику Александру Николаевичу Дорошенко, за сплоченность и нацеленность на результат – моей команде, Василию Ериклинцеву и Ольге Кресс.

27 сентября стартует второй Байкальский риск-форум. Расскажите, каким вопросам он будет посвящен и чем отличается от первого форума?

–Приятно осознавать, что форум становится традиционным и востребованным. Успех прошлого форума обеспечила практическая направленность всех выступлений и высокая заинтересованность в управлении рисками со стороны бизнеса.

В этом году мы продолжим концентрироваться на практическом опыте крупных компаний нефинансового сектора. Ключевой темой форума станет опыт принятия риск-ориентированных решений в управлении компанией. В современном постоянно меняющемся мире важно принимать быстрые и взвешенные решения с учетом рисков. Этот навык является ключевым для успешных руководителей.

Риск-ориентированный подход становится новой философией управления бизнесом. От того, насколько быстро и взвешенно мы будем принимать решения, действовать на опережение, зависит успех каждого из нас и благополучие всей компании. Надеюсь, что по результатам нашего форума мы аккумулируем опыт и выработаем эффективные подходы к принятию риск-ориентированных решений.

В этом году мы ожидаем участие более 300 человек – представителей Иркутской нефтяной компании, Сибур, Газпром, Газпром нефть шельф, Стройтрансгаз, Интер РАО, ERG, QIWI, VOLGA GROUP, Атомэнергомаш, Уралкалий, Норильский никель, а также наши японские партнеры JOGMEC. Кроме того форум посетят известные эксперты из Института стратегического анализа рисков управленческих решений, Сколково, КПМГ, Deloitte, MARSH

В прошлом году вы делали акцент на практику риск-менеджмента. Многие спикеры делились кейсами по формированию риск-культуры в их компаниях. Что ждет участников форума в этом году?

– Девизом нашего форума остается выражение «Никакой теории, только практика». Нам важно показать бизнесу, что риск-менеджмент является рабочим инструментом в принятии взвешенных решений и достижения целей во всех современных компаниях. В этом году мы очень тщательно выбирали спикеров и темы, проверяли содержательную часть докладов, чтобы сделать форум максимально практичным и прикладным. В итоге, на наш взгляд, получилась очень содержательная программа, которая включает такие актуальные темы, как принятие риск-ориентированных решений в управлении инвестиционными проектами, производственными процессами, бизнес-планирование с учетом рисков, управление экономической и информационной безопасностью, управление непрерывностью бизнеса.

Всех участников форума ждет наше сибирское гостеприимство и атмосфера полного погружения в практику риск-менеджмента.

В этом году круг участников форума существенно расширился. Кроме компаний реального сектора появились телекоммуникационные компании (МТС, Мегафон). Чем, по-вашему, вызван их интерес?

– БРИФ становится прикладной площадкой для обсуждения актуальных вопросов для бизнеса, поэтому интерес к нашему мероприятию очень высок. Признаюсь честно, нам даже приходилось отказывать в участии некоторым компаниям в связи с физическими ограничениями зала.

В программе заявлено много спикеров. Какие выступления вызывают интерес лично у вас и почему?

– Повторюсь, что в этом году мы провели тщательный отбор как по спикерам, так и по самим докладам. Выбрали самые интересные и практичные. Тем не менее, выделю самую актуальную тему для нашей компании – принятие риск-ориентированных решений в управлении инвестиционными проектами, т.к. ИНК сейчас развивает крупный газовый проект. Кроме того интересен опыт в управлении непрерывностью бизнеса и развитию риск-культуры компаний.

В прошлом году вы сказали, что целью форума было, в том числе, развитие управления рисками в самой ИНК. Чего удалось достичь в этом плане за прошедший год?

– Главное достижение, на мой взгляд, это повышение осознанности и вовлеченности менеджмента ИНК в процессы управления рисками, что делает компанию более устойчивой и стабильной в долгосрочной перспективе.