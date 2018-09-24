Банк «Открытие» стал собственником одноименной управляющей компании

Завершилась юридическая процедура передачи управляющей компании «Открытие» в собственность банка «Открытие». Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ.

Управляющая компания «Открытие» не вошла в 2017 году в число санируемых организаций группы «Открытие» и не проходила процедуру финансового оздоровления, так как с 2014 года демонстрирует положительную динамику по всем основным показателям ведения бизнеса и не нуждалась в докапитализации. При этом УК «Открытие» всегда входила в бизнес-периметр группы «Открытие» и являлась ключевым партнером банка по продуктам и сервисам для розничных и институциональных клиентов.

«Завершение сделки по вхождению бизнеса управления активами в юридический периметр банка «Открытие» ставит точку в формировании полнофункционального корпоративно-инвестиционного блока банка, - отметил член правления, руководитель инвестиционно-корпоративного блока банка «Открытие» Виктор Николаев. - Мы продолжим работу с крупными корпоративными клиентами, предоставляя всю линейку продуктов - от корпоративного финансирования до управления активами, а также создадим центр единой инвестиционной экспертизы для клиентов-физических лиц на платформах управляющей компании и брокера».

Управляющая компания «Открытие» останется отдельным юридическим лицом в составе банковской группы, ее переход в разряд структурного подразделения банка не предусмотрен. УК «Открытие» обладает высококвалифицированным персоналом и необходимой для ведения профессиональной деятельности инфраструктурой (собственные серверы, программное обеспечение, лицензионные соглашения и прочее).

Данная сделка является частью реализуемого плана мероприятий по передаче активов «Открытие Холдинг» в счет сокращения задолженности прежнего акционера перед банковской группой.

Сделка не повлияет на работу УК в части исполнения договоров ДУ. Управляющая компания «Открытие» продолжает свою работу в штатном режиме, исполняет в полном объеме свои обязательства перед физическими и юридическими лицами и активно занимается развитием бизнеса и поддержкой клиентов.