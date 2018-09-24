Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров принял участие во втором Евразийском женском форуме

Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров принял участие в работе второго Евразийского женского форума, который проходил в Санкт-Петербурге 19-21 сентября. Организаторами Форума выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств.

19 сентября Константин Бобров выступил спикером в открытой дискусии «Программы и институты развития женского предпринимательства», участниками которой стали представители Министерства экономического развития РФ, ЦБ РФ, АО «Российский экспортный центр», Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АО «Корпорации МСП» и других организаций. Ключевой темой выступления Председателя Правления УРАЛСИБа стало бизнес-образование предпринимателей – его качество, эффективность его применения в практике бизнеса, востребованность со стороны предпринимателей.

«Мы наблюдаем рост заинтересованности в бизнес-образовании. И главный вопрос, который мы сегодня задаем себе – как влияет образование на качество ведения бизнеса, на эффективность использования банковских инструментов финансирования, государственных программ поддержки? На какой стадии развития бизнеса возникает потребность в более глубоких знаниях?. В настоящее время мы совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» и Комитетом по развитию женского предпринимательства работаем над этими вопросами, а также планируем разработку официальных измерителей для оценки эффективности образовательных программ». Константин Бобров, Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

20 сентября 2018 года Констанин Бобров в качестве эксперта принял участие в экспертной сессии «Финансовая грамотность. Международный опыт и лучшие практики». Сессия прошла при поддержке Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ и Всемирного банка. В ходе выступления Председатель Правления Банка рассказал об образовательных проектах для женщин-предпринимателей, в которых участвует УРАЛСИБ. Так, Университет бизнеса, который Банк запустил в 2017 году, помогает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. На сегодняшний день в Университете бизнеса проведено уже более 120 семинаров, свыше 100 из которых прошли в онлайн-формате.

«Тенденцией становится повышение спроса на образование у женщин - предпринимателей: если в 2017 году доля женщин, которые прошли обучение по программам Университета бизнеса, составила чуть больше 20% от общего числа слушателей, то в 2018 году она увеличилась до 36%. В итоге, в Университете бизнеса на сегодняшний день необходимые знания получили 32 тысячи женщин». Константин Бобров, Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Евразийский женский форум — крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Особенностью Второго Евразийского женского форума стала организация целого ряда международных дискуссионных площадок, заседаний и открытых презентаций исследований, подготовленных международными организациями и объединениями.