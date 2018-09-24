«Дальневосточный банк» информирует клиентов о порядке работы Федерального казначейства с платежами, которые попали в раздел невыясненных

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Федеральное казначейство осуществляет учет невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, по коду бюджетной классификации доходов 10011701010016000180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет» (далее — невыясненные поступления) без разделения по типам плательщиков.

Информация о невыясненных поступлениях находится в открытом доступе и размещена на официальном сайте Федерального казначейства www.roskazna.ru в разделе «Исполнение бюджетов», подразделе «Федеральный бюджет», вид отчета — годовой/ежеквартальный, финансовый период — 2017 год/2018 год.

Наиболее частыми причинами отнесения платежей на невыясненные поступления являются:

отсутствие или некорректное указание в реквизитах расчетного документа «ИНН» и «КПП» получателя значения «ИНН» и «КПП» администратора доходов бюджета;

отсутствие или некорректное указание в реквизите «104» расчетного документа кода бюджетной классификации доходов;

отсутствие или некорректное указание в реквизите «105» расчетного документа кода ОКТМО.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства.

Таким образом, в случае необходимости возврата или уточнения платежей в бюджет, плательщику необходимо обращаться к администратору доходов бюджета с письменным заявлением.

Порядок учета, уточнения и возврата невыясненных поступлений установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее — Порядок № 125н).

В соответствии с положениями Порядка № 125н орган Федерального казначейства для уточнения (выяснения) принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежа, формирует Запрос на выяснение принадлежности платежа (код формы по КФД 0531808) (далее — Запрос) и направляет его администратору поступлений в бюджет.

Администратор доходов бюджета в срок, не превышающий двадцати рабочих дней (если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок) со дня представления в его адрес Запроса на выяснение принадлежности платежа по невыясненным поступлениям, направляет в орган Федерального казначейства Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

Невыясненные поступления подлежат возврату соответствующим органом Федерального казначейства плательщику при поступлении от него заявления в случае, если все администраторы поступлений в бюджет, которым направлялся Запрос, и (или) администратор поступлений в бюджет, указанный в заявлении плательщика в качестве получателя, которому предназначался платеж, предоставили Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа с отказом от принятия на учет данного поступления.

Невыясненные поступления по расчетным документам, в которых в реквизите «104» и (или) текстовом поле «Назначение платежа» расчетного документа не имеется оснований для отнесения такого платежа к налогам, сборам и иным платежам, подлежащим перечислению в бюджет, возвращаются плательщику при поступлении от него заявления.

Поступления, ошибочно зачисленные на счет органа Федерального казначейства и учтенные им как невыясненные поступления, получателем которых в соответствии с законодательством Российской Федерации является государственное или муниципальное учреждение (далее — учреждение), которому открыт лицевой счет в органе Федерального казначейства, подлежащие зачислению на другой счет органа Федерального казначейства, перечисляются учреждению на основании полученного от данного учреждения письменного обращения с приложением копии заявления плательщика.

Информация о невыясненных поступлениях находится в открытом доступе и размещена на официальном сайте Федерального казначейства www.roskazna.ru в разделе «Исполнение бюджетов», подразделе «Федеральный бюджет», вид отчета — годовой/ежеквартальный, финансовый период — 2017 год/2018 год.