Примсоцбанк расскажет иркутским бизнесменам, как получить кредит со ставкой 6,5% годовых по программе Минэкономразвития России

Примсоцбанк приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в семинаре «Реализация банком государственных программ финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», который состоится 27 сентября 2018 года в Иркутске.

Светлана Пашкова, начальник отдела кредитования юридических лиц филиала ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Иркутске, расскажет посетителям мероприятия о существующих программах поддержки МСБ и их реализации силами Банка. Будут затронуты условия льготных программ кредитования Корпорации МСП и Минэкономразвития России, существующие требования к заёмщикам для участия в них, а также основные ошибки бизнеса, затрудняющие получение кредитов, и способы их решения.

— Существующие программы предоставляют бизнесу низкие ставки по кредитам, которые могут быть ниже ключевой ставки ЦБ РФ, как это обстоит с предложением Минэкономразвития, где ставка составляет всего лишь 6,5% годовых, — рассказала Светлана Викторовна, — Требования к заёмщикам при этом сложно назвать более строгими, чем в обычных банковских продуктах. Это отличная возможность вывести свой бизнес на новый уровень.

Семинар пройдёт 27 сентября 2018 года, в 14:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 156. Гостиничный комплекс «Байкал - Северное море», конференц-зал, 8 этаж. Участие в мероприятие бесплатное, заявку на участие можно оставить на сайте банка, а также по телефонам: 8(3952) 500-355 (доб.137); 8-950-111-92-16.