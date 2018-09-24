Промсвязьбанк выступил генеральным партнером «Слета успешных предпринимателей» в Тюмени

В Тюмени состоялся VI федеральный бизнес-форум «Слет Успешных Предпринимателей», на котором собрались более 1,5 тыс. начинающих бизнесменов и 50 экспертов из России, Швейцарии, Китая, Финляндии, Армении, Азербайджана и других стран. Промсвязьбанк второй раз выступил генеральным партнером мероприятия.

Форум отличается от подобных тем, что он сделан предпринимателями для предпринимателей. Его главная цель — обмен успешными практиками. В рамках форума работали шесть площадок: «Женское предпринимательство», «Социальное предпринимательство», бизнес-игра «Завод», «Ярмарка инвестиций», площадка связи — Менторская гостиная, площадка «Знания», а также спецпроекты «True Story Fest» и состоялся конкурс «Молодой предприниматель России».

Промсвязьбанк пригласил на мероприятие «тайного спикера» — доктора социальной психологии Йельского университета, профессора Сколковского Института науки и технологий (Сколтех), заместителя генерального директора АНО «Развитие человеческого капитала», ректора Технограда — Максима Киселева, который поделился с гостями секретами того, как правильно сделать питч, яркую презентацию своего бизнеса для потенциальных инвесторов.

Также в рамках форума Промсвязьбанк презентовал фотопроект «Бизнес в объективе», рассказывающем о российских предпринимателях, их жизни и работе, о деле, в которое они вкладывают свои силы и вдохновение. На выставке были представлены фотографии и профессиональные истории пятнадцати бизнесменов из Тюменской области. Кроме этого, банк принял участие в пленарном заседании совместно с губернатором Тюменской области Александром Моором и вице-президентом «Опоры России» Эдуардом Омаровым, в ходе которого участники обсудили перспективы развития бизнеса начинающих предпринимателей, а также в круглом столе «Международный бизнес и работа с Китаем».

«Такие мероприятия, как «Слёт успешных предпринимателей», дают дополнительный стимул развитию молодежного предпринимательства в России. На форуме мы увидели более 1,5 тыс. бизнесменов с очень интересными и проработанными проектами, с огромным потенциалом. И Промсвязьбанк готов оказать им поддержку в развитии бизнеса. Сейчас у нас действует акция «Переход к лучшему», в рамках которой предприниматели могут открыть в Промсвязьбанке расчетный счет с доступом в интернет-банк без комиссий, а платежи и ведение счета по которому будут бесплатны в течение трех месяцев», — отметил вице-президент Промсвязьбанка Роман Гаврилов.

Итогом форума стало награждение финалистов регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России».