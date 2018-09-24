РСХБ профинансирует строительство очистных сооружений для защиты экосистемы озера Байкал

АО «Россельхозбанк» открыл кредитную линию на сумму 400 млн рублей АО «РОТЕК» на строительство очистных сооружений для защиты уникальной экосистемы озера Байкал.



При кредитной поддержке РСХБ создается комплекс инженерных сооружений для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. После запуска первой очереди комплекса в 2020 году вода, попадающая из системы канализации г. Улан-Удэ в реку Селенгу – крупный приток Байкала, будет соответствовать всем санитарным нормам пресных водоёмов.



Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».



В своей деятельности Россельхозбанк придерживается принципов социальной ответственности в области охраны окружающей среды и с особым вниманием относится к кредитованию проектов, направленных на защиту и сохранение экосистем. Совместными усилиями РСХБ и АО «РОТЕК» удастся решить важную проблему – снизить загрязнение вод реки Селенги и озера Байкал – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «РОТЕК» — российская компания, которая оказывает услуги в области проектирования, инжиниринга и генподряда при строительстве объектов энергетики и инфраструктуры, а также реализует ряд высокотехнологичных проектов.