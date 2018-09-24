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Солид банк приглашает на XXVI Международную выставку "Строительство", которая пройдет в Приморском крае 27-29 сентября

24 сентября 2018

Солид Банк приглашает вас посетить Международную специализированную выставку "Строительство", которая будет проходить с 27 по 29 сентября 2018 года в Экспо-центре ТРК «Приморское кольцо» (г. Артём, ул. Приморское кольцо, 1).

Стенд Солид Банка: № 141. 

О мероприятии:

• крупнейшее отраслевое событие Приморского края, охватывающее все направления строительства

• возможность ознакомиться как с новинками, так и с уже зарекомендовавшими себя технологиями строительной отрасли

• возможность найти партнеров для бизнеса и подрядчиков для реализации частных проектов

Так же, на выставке «Строительство»:

- международный эко-фестиваль для архитекторов, проектировщиков, строителей «GreenFest»,
- консультационный центр «Справочная Недвижимости»,
- деловая программа для специалистов отрасли

Пригласительные билеты можно получить, обратившись в офис банка по адресу: г. Владивосток,  ул. Адмирала Фокина, 25

Будем рады видеть вас на выставке, проконсультировать по продуктам и услугам банка, а также  обсудить варианты взаимовыгодного сотрудничества.

Подробнее о мероприятии: www.dalexpo.vl.ru


/ СИА /
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