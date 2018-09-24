Солид банк приглашает на XXVI Международную выставку "Строительство", которая пройдет в Приморском крае 27-29 сентября

Солид Банк приглашает вас посетить Международную специализированную выставку "Строительство", которая будет проходить с 27 по 29 сентября 2018 года в Экспо-центре ТРК «Приморское кольцо» (г. Артём, ул. Приморское кольцо, 1).



Стенд Солид Банка: № 141.



О мероприятии:



• крупнейшее отраслевое событие Приморского края, охватывающее все направления строительства



• возможность ознакомиться как с новинками, так и с уже зарекомендовавшими себя технологиями строительной отрасли



• возможность найти партнеров для бизнеса и подрядчиков для реализации частных проектов



Так же, на выставке «Строительство»:



- международный эко-фестиваль для архитекторов, проектировщиков, строителей «GreenFest»,

- консультационный центр «Справочная Недвижимости»,

- деловая программа для специалистов отрасли



Пригласительные билеты можно получить, обратившись в офис банка по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25



Будем рады видеть вас на выставке, проконсультировать по продуктам и услугам банка, а также обсудить варианты взаимовыгодного сотрудничества.



Подробнее о мероприятии: www.dalexpo.vl.ru