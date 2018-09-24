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Иркутянин оплатил более 440 тыс. рублей налогов после ареста своего Лексуса

24 сентября 2018

Иркутянин задолжал 440,5 тыс. рублей по налогу на имущество физических лиц за собственный земельный участок в Иркутском районе.  Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД судебные приставы установили автмобиль, принадлежащее на праве собственности неплательщику. В машине находились личный водитель и семья должника.

Приставы составили акт описи и ареста иномарки Lexus LX 570, 2011 года выпуска. На следующий же день должник оплатил задолженность в пользу Федеральной налоговой службы.


/ СИА /
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