Иркутянин оплатил более 440 тыс. рублей налогов после ареста своего Лексуса

Иркутянин задолжал 440,5 тыс. рублей по налогу на имущество физических лиц за собственный земельный участок в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД судебные приставы установили автмобиль, принадлежащее на праве собственности неплательщику. В машине находились личный водитель и семья должника.

Приставы составили акт описи и ареста иномарки Lexus LX 570, 2011 года выпуска. На следующий же день должник оплатил задолженность в пользу Федеральной налоговой службы.