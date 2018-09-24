Первую партию яиц заложила в инкубатор ферма по выращиванию индеек в Иркутской области

Первую партию яиц заложили в инкубатор на птицеферме по выращиванию индейки в селе Савватеевка Ангарского района, сообщает пресс-служба Корпорации развития Иркутской области. Как рассказала учредитель ООО «Индейка Приангарья» Анна Лазорив, яйца в количестве 16 тысяч штук прибыли на птицеферму из Германии. Поставщиком яиц стала немецкая компания Kartzfehn, продающая молодняк идеек и инкубационные яйца по всему миру.

Через 28 дней, именно столько составляет период инкубации, на птицеферме появятся первые индюшата бройлерной породы Биг 6. Средняя масса самца Биг 6 доходит до 21 кг, а самки – до 12 кг. Мясо птицы этой породы является диетическим, отлично подходит детям и пожилым людям, так как содержит необходимые для повышения иммунитета микроэлементы.

Напомним, летом этого года Корпорация развития Иркутской области поддержала инвестиционный проект по созданию в регионе первого комплекса по выращиванию индейки. Общая стоимость проекта составила 85,2 млн рублей. Корпорация развития вложила в него 63 млн рублей.

В 2017 году инициатор проекта – компания «Индейка Приангарья» купила здание бывшей животноводческой фермы в Савватеевке, чтобы создать там птицеводческий комплекс. В первую очередь новый собственник восстановил на ферме котельную и провел реконструкцию корпусов, где разместились инкубаторий и птичники для выращивания и откорма молодняка. Следующим этапом станет строительство цеха убоя и переработки. Он проектируется с учетом того, что предприятие планирует ежегодно наращивать мощности и производить не только индюшиное мясо, но и полуфабрикаты из него. Первая партия продукции под маркой «Индейка Приангарья» появится на прилавках иркутских магазинов уже в феврале 2019 года.

– Реализация в Иркутской области таких инвестпроектов, как «Индейка Приангарья» говорит о переходе регионального агропромышленного комплекса на более высокий уровень, – считает генеральный директор Корпорации развития Олег Севрюков. – Запуск новой птицефермы даст региону более 100 новых рабочих мест. За пять лет реализации проекта налоговая отдача в бюджеты всех уровней составит не менее 44 млн рублей. Увеличится производство зерновых кормов, поскольку только на первом этапе птицеферме в Савватеевке понадобится около 2000 тонн пшеницы и 30 тонн рапсового масла в год. Ну а самое главное, этот проект будет иметь не только экономический эффект, но и социальный, ведь у жителей Иркутской области появится возможность покупать свежее диетическое мясо индейки по доступной цене.