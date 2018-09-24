Торговый павильон арестовали у предпринимателя в Иркутской области за долги по аренде

В Шелехове судебные приставы наложили арест на торговый павильон индивидуального предпринимателя за задолженность по арендной плате.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, в Шелеховский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист, выданный Шелеховским городским судом Иркутской области, в отношении индивидуального предпринимателя об освобождении земельного участка от торгового павильона и взыскании с него 140 тыс. рублей за пользование арендованного участка у администрации Шелеховского городского поселения в размере.

Судебный пристав лично проконтролировал транспортировку овощного павильона с земельного участка, а также наложил арест на него. Впоследствии торговый павильон будет реализован, а вырученные от его продажи денежные средства направлены на погашение задолженности по арендной плате.