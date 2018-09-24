Количество лесных пожаров сократилось в Иркутском районе в 2018 году

В Иркутском районе с начала 2018 года сократилось количество лесных пожаров по сравнению с аналогичным период 2017 года. Всего зарегистрировано 76 пожаров общей площадью 1005,7 га, что на 10 пожаров меньше уровня прошлого года, тогда общая площадь пожаров составила 3590,1 га. Ущерб от лесных пожаров сократился в 5,5 раза и составил 485,9 тысяч рублей против 4,5 млн рублей в 2017 году. Об этом сообщил начальник отдела по надзорной деятельности и профилактической работе по Иркутскому району Виктор Малеев.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутского района,в текущем году лесные пожары зафиксированы в Иркутском лесничестве – 59 случаев возгорания, в Ангарском лесничестве – 6 случаев, в Голоустненском лесничестве – 8 случаев, в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» – 3 случая.

По результатам проверок соблюдения лесного законодательства выявлено два факта незаконной рубки, вынесены постановления о выделении материалов проверки в отдельное производство по признакам ст. 260 УК РФ, копии материалов направлены в ОП-10 МУ МВД России «Иркутское». В 70 случаях по материалам проверок принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, три материала приобщены к ранее направленным заявлениям, еще три материала проверок находятся в производстве.

Кроме того, проведено 19 плановых и внеплановых выездных проверок в отношении органов местного самоуправления. Обследованы территории 78 населенных пунктов, из них 36 отмечены, как подверженные угрозе лесных пожаров. По результатам проверок вручено 19 предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности, к исполнению до конца года предложено 275 мероприятий. К административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено 15 должностных лиц.

В рамках противопожарных мероприятий до конца года и подготовки к следующему пожароопасному сезону главам муниципальных образований рекомендовано утвердить перечень населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе перехода лесных пожаров с последующей разработкой паспортов безопасности населенных пунктов. Необходимо откорректировать планы подготовки населенных пунктов к пожароопасному периоду 2019 года, включить в них мероприятия, направленные на минимизацию рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. Также должен быть утвержден порядок работы патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп по контролю за соблюдением требований по очистке территории от сухой травы, горючего мусора, опавших листьев, обновления минерализованных полос, проведения профилактических отжигов. Сами минерализованные полосы должны быть обновлены, осенью пройдет выкашивание и выжигание сухой растительности. Главы должны обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной приспособленной для целей пожаротушения техникой.