В Братске прошел III экономический форум

III Братский экономический форум завершился. Участие в нем приняли 287 делегатов и 126 организаций Братска и других муниципалитетов Иркутской области, Мурманска, Москвы и Зеленограда. Лучшим из них сегодня вручили заслуженные награды.

Дипломы получили ОА «Рубеж Плюс», ООО «Бизнес Ай Ти», ИП Седых Сергей Романович, ИП Анучин Николай Викторович, ООО Комбинат «Братскжелезобетон», ООО Фирма САВА СЕРВИС, АНО Братский Центр Иппотерапии ФАВОРИТ, ООО «Камоцци Пневматика», ООО «БЗМК», Европейская Юридическая Служба Брокер, ИП Киселев Николай Геннадьевич, Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, ООО «Компания «Тензор», ООО Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж, АО «ПКК Миландр», ПАО «Сбербанк», АО «Гелиос», ООО «Энерготехномаш», АО «Ионообменные технологии» и лицей №1.

Призерами форума стали Группа «Илим» и сразу четыре муниципалитета. Жюри высоко оценило выставочные экспозиции Нижнеилимского, Усть-Илимского и Братского районов, а также Ангарска. Гран-при Братского экономического форума в этом году получило ПАО «РУСАЛ Братск», сообщает пресс-служба администрации Братска.

— Наверное сложно ожидать, что завтра построится какой-то завод или реализуется проект, но сегодня можно с уверенностью сказать, что те, кто участвовал в форуме, в работе круглых столов, кто работал с приглашенными спикерами — высококвалифицированными, именитыми спикерами, — они стали другими людьми, они стали по-другому мыслить, по-другому воспринимать ситуацию, по-другому подходить к решению проблем, которые мы решаем на наших территориях. Это ведь тоже немаловажно. Нужно сначала научить людей, вложить им в головы знания, а потом ставить задачи и спрашивать, — подвел итоги III Братского экономического форума мэр города Сергей Серебренников.