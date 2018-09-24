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Министерство сельского хозяйства Иркутской области привлечет научное сообщество к работе по разработке Госплана в рамках развития АПК

24 сентября 2018

Ученые из Иркутской области обеспечат методическое и научное сопровождение формирования и выполнения Государственного плана социально-экономического развития региона по направлению сельского хозяйства. Как сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Приангарья Николая Дмитриева, применение научного опыта и результатов исследований позволят эффективнее достичь поставленных в «пятилетке» задач.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

– Речь, в том числе, идет об использовании современных технологий, адаптированных сортов сельскохозяйственных культур интенсивного типа, высокопродуктивных пород скота, научно обоснованных рационов кормления сельскохозяйственных животных, – пояснил замминистра.

Среди тех, кого областной минсельхоз планирует привлечь к этой работе, сотрудники Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского, Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, филиала Россельхозцентра по Иркутской области, филиала по Иркутской области Госсорткомиссии.

Министерство сельского хозяйства Приангарья уже провело с представителями научных учреждений совещание, где были представлены все наработки по Госплану развития сельского хозяйства в регионе.

Напомним, министерство сельского хозяйства Иркутской области активно ведет работу с территориями по формированию предложений в Госплан социально-экономического развития региона. Пятилетний план развития Иркутской области создают по инициативе Губернатора Сергея Левченко.

 


<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
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