В Иркутске пройдет форум «Сибирь: Европа и Азия – диалог о медиации»

11 – 12 октября 2018 года в Иркутске пройдет I Международный форум «Сибирь: Европа и Азия – диалог о медиации». Цель – обсуждение вопросов развития медиации в странах СНГ, обмен мнениями и практикой применения медиации, выработка предложений, направленных на эффективное внедрение медиации в практику деятельности правозащитных организаций, государственных и муниципальных органов.
Медиация – это процесс, при котором выработка решения конфликта не ограничена рамками правового спора, она ориентируется на финансовые, экономические и прочие субъективные интересы сторон. Учитываются интересы сторон.
По информации пресс-службы бизнес-омбудсмена Иркутской области, планируется провести научно-практическую конференцию «Медиация: актуальные проблемы и перспективы развития» как итоговое мероприятие проекта «Ты можешь САМ! Развитие медиации как способа защиты прав человека, инструмента снижения конфликтности, повышения правовой культуры в обществе» – победителя конкурса президентских грантов.
Будет обсуждаться круг вопросов:
- Современное состояние медиации в России и мире;
- Обобщение и анализ опыта практического применения медиации;
- Третейский суд и медиация;
- Значимость развития медиации в улучшении социально-экономических показателей и совершенствовании судебной системы;
- Бизнес – медиация:
- Школьная медиация;
- Медиация и восстановительное правосудие;
- Семейная медиация. Медиация в работе органов опеки и попечительства.
Программа Форума включает мастер-классы, семинары, тренинги.
«Очень актуальным сегодня является разрешение конфликтов между бизнесом и органами власти. С нашей стороны, в дни форума, будут представлены практики по разрешению таких конфликтов- отмечает врип уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелина Секулович»
Организаторы форума приглашают к участию медиаторов, представителей бизнеса, образовательных организаций, медицинских учреждений, общественных и правозащитных организаций, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, юристов, психологов, всех интересующихся проблематикой конфликта и медиации.
Место проведения: Иркутск, ул. Лермонтова, 253. Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова – Сибирского. Регистрация участников: 09 часов 30 минут. Начало: 10.00.
С программой форума можно ознакомиться здесь.
Форма для регистрации по ссылке.