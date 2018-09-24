В Иркутске пройдет форум «Сибирь: Европа и Азия – диалог о медиации»

11 – 12 октября 2018 года в Иркутске пройдет I Международный форум «Сибирь: Европа и Азия – диалог о медиации». Цель – обсуждение вопросов развития медиации в странах СНГ, обмен мнениями и практикой применения медиации, выработка предложений, направленных на эффективное внедрение медиации в практику деятельности правозащитных организаций, государственных и муниципальных органов.

Фото: ruinformer.com

Медиация – это процесс, при котором выработка решения конфликта не ограничена рамками правового спора, она ориентируется на финансовые, экономические и прочие субъективные интересы сторон. Учитываются интересы сторон.

По информации пресс-службы бизнес-омбудсмена Иркутской области, планируется провести научно-практическую конференцию «Медиация: актуальные проблемы и перспективы развития» как итоговое мероприятие проекта «Ты можешь САМ! Развитие медиации как способа защиты прав человека, инструмента снижения конфликтности, повышения правовой культуры в обществе» – победителя конкурса президентских грантов.

Будет обсуждаться круг вопросов:

Современное состояние медиации в России и мире;

Обобщение и анализ опыта практического применения медиации;

Третейский суд и медиация;

Значимость развития медиации в улучшении социально-экономических показателей и совершенствовании судебной системы;

Бизнес – медиация:

Школьная медиация;

Медиация и восстановительное правосудие;

Семейная медиация. Медиация в работе органов опеки и попечительства.

Программа Форума включает мастер-классы, семинары, тренинги.

«Очень актуальным сегодня является разрешение конфликтов между бизнесом и органами власти. С нашей стороны, в дни форума, будут представлены практики по разрешению таких конфликтов- отмечает врип уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелина Секулович»

Организаторы форума приглашают к участию медиаторов, представителей бизнеса, образовательных организаций, медицинских учреждений, общественных и правозащитных организаций, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, юристов, психологов, всех интересующихся проблематикой конфликта и медиации.

Место проведения: Иркутск, ул. Лермонтова, 253. Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова – Сибирского. Регистрация участников: 09 часов 30 минут. Начало: 10.00.

С программой форума можно ознакомиться здесь.

Форма для регистрации по ссылке.